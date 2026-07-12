ВИДЕО. Неймар удивил внешним видом после вылета с ЧМ-2026
Неймар выглядел не лучшим образом...
Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар оказался в центре внимания во время отдыха в тематическом парке Universal Orlando Resort в США.
В социальных сетях появилось видео, на котором 34-летний футболист передвигается по территории парка на электрическом мобильном скутере. Бразилец был одет в футболку, серые шорты и шляпу, а рядом с ним находились охранники.
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Заметив болельщиков, Неймар улыбнулся и показал им большой палец. Необычное появление звездного футболиста быстро привлекло внимание посетителей парка.
Причина, по которой Неймар решил воспользоваться электроскутером, остается неизвестной. Никакой подтвержденной информации о том, что это связано с состоянием здоровья или травмой футболиста, нет.
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