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12 июля 2026, 03:25 | Обновлено 12 июля 2026, 03:27
453
0

ВИДЕО. Неймар удивил внешним видом после вылета с ЧМ-2026

Неймар выглядел не лучшим образом...

12 июля 2026, 03:25 | Обновлено 12 июля 2026, 03:27
453
0
ВИДЕО. Неймар удивил внешним видом после вылета с ЧМ-2026
Instagram. Неймар
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Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар оказался в центре внимания во время отдыха в тематическом парке Universal Orlando Resort в США.

В социальных сетях появилось видео, на котором 34-летний футболист передвигается по территории парка на электрическом мобильном скутере. Бразилец был одет в футболку, серые шорты и шляпу, а рядом с ним находились охранники.

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Заметив болельщиков, Неймар улыбнулся и показал им большой палец. Необычное появление звездного футболиста быстро привлекло внимание посетителей парка.

Причина, по которой Неймар решил воспользоваться электроскутером, остается неизвестной. Никакой подтвержденной информации о том, что это связано с состоянием здоровья или травмой футболиста, нет.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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