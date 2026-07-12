ФОТО. Девушка Ямаля трогательно обратилась к нему после победы Испании

Девушка вингера сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля – Инес Гарсия – поддержала возлюбленного в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Бельгии.

Модель и инфлюенсер наблюдала за поединком с трибун стадиона в Лос-Анджелесе. Она надела футболку сборной Испании с фамилией Ямаля и его 19-м номером, дополнив образ джинсовыми шортами и синими кроссовками.

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После победы Испании Инес опубликовала фотографии с матча и трогательно обратилась к футболисту: «Мы никуда не уезжаем! Ты лучший, любимый!». Позже девушка также поделилась совместным кадром с Ямалем.

Сборная Испании победила Бельгию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет против Франции.