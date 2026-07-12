Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка Ямаля трогательно обратилась к нему после победы Испании
Другие новости
12 июля 2026, 02:55 | Обновлено 12 июля 2026, 02:58
287
0

ФОТО. Девушка Ямаля трогательно обратилась к нему после победы Испании

Инес Гарсия назвала футболиста Барселоны лучшим

12 июля 2026, 02:55 | Обновлено 12 июля 2026, 02:58
287
0
ФОТО. Девушка Ямаля трогательно обратилась к нему после победы Испании
Instagram. Инес Гарсия
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Девушка вингера сборной Испании и «Барселоны» Ламина ЯмаляИнес Гарсия – поддержала возлюбленного в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Бельгии.

Модель и инфлюенсер наблюдала за поединком с трибун стадиона в Лос-Анджелесе. Она надела футболку сборной Испании с фамилией Ямаля и его 19-м номером, дополнив образ джинсовыми шортами и синими кроссовками.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

После победы Испании Инес опубликовала фотографии с матча и трогательно обратилась к футболисту: «Мы никуда не уезжаем! Ты лучший, любимый!». Позже девушка также поделилась совместным кадром с Ямалем.

Сборная Испании победила Бельгию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет против Франции.

По теме:
ФОТО. Брэд Питт удивил выбором футболки на матче чемпионата мира
ФОТО. Девушка Беллингема возглавила парад красавиц на матче Англии
ФОТО. Жена Месси в облегающем платье впечатлила Викторию Бекхэм
фото Ламин Ямаль девушки lifestyle Инес Гарсия Барселона сборная Испании по футболу чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболева выбила нейтралку и пробилась в финал турнира W100 в Германии
Теннис | 11 июля 2026, 18:11 9
Соболева выбила нейтралку и пробилась в финал турнира W100 в Германии
Соболева выбила нейтралку и пробилась в финал турнира W100 в Германии

Украинка обыграла Юлию Авдееву в двух сетах

Большое препятствие. Известный клуб стремится купить Цыганкова
Футбол | 12 июля 2026, 00:06 0
Большое препятствие. Известный клуб стремится купить Цыганкова
Большое препятствие. Известный клуб стремится купить Цыганкова

Украинец может перейти в «Эспаньол», но есть нюанс

Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Футбол | 11.07.2026, 08:02
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Футбол | 11.07.2026, 07:49
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Футбол | 11.07.2026, 02:32
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
11.07.2026, 02:51 5
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Битва титанов: определена первая полуфинальная пара
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Битва титанов: определена первая полуфинальная пара
11.07.2026, 00:10 3
Футбол
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
11.07.2026, 09:47 10
Футбол
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
10.07.2026, 11:16 10
Теннис
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 13
Футбол
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
11.07.2026, 13:00 77
Футбол
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем