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Чемпионат мира
12 июля 2026, 02:43 | Обновлено 12 июля 2026, 02:45
317
0

Месси выйдет в старте. Аргентина – Швейцария: составы на матч 1/4 финала ЧМ

Четвертьфинальный поединок чемпионата мира 2026 начнется 12 июля в 04:00 по Киеву

12 июля 2026, 02:43 | Обновлено 12 июля 2026, 02:45
317
0
Месси выйдет в старте. Аргентина – Швейцария: составы на матч 1/4 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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12 июля состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Швейцарии.

Перед стартом поединка наставники команд – Лионель Скалони и Мурат Якин – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В атаке у аргентинцев выйдет легендарный Лионель Месси. Помогать ему будет Хулиан Альварес.

Швейцарцы сыграют с одним центральным форвардом – Брелем Эмболо.

Встреча Аргентины и Швейцарии начнется в 04:00 по Киеву на арене Эрроухед Стэдиум в Каназас-Сити.

Стартовые составы на матч Аргентина – Швейцария

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Мартинес, Тальяфико, Паредес, Фернандес, Мак Аллистер, Де Пауль, Альварес, Месси

Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Ридер, Соу, Ндой, Эмболо

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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