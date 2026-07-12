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Чемпионат мира
12 июля 2026, 02:06 |
1176
0

Англия и Норвегия не определили победителя в основное время на ЧМ-2026

Команды сыграют дополнительное время

12 июля 2026, 02:06 |
1176
0
Англия и Норвегия не определили победителя в основное время на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Основное время четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 между сборными Норвегии и Англии не определило победителя.

Команды завершили 90 минут игры со счётом 1:1 и перевели встречу в овертайм.

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Норвежцы открыли счёт на 36-й минуте благодаря точному удару Андреаса Шельдерупа. Англия отыгралась уже в компенсированное время первого тайма – автором гола стал Джуд Беллингем.

В начале второй половины встречи Торбьорн Хеггем во второй раз поразил ворота англичан, однако после просмотра эпизода арбитр отменил гол из-за нарушения правил со стороны Эрлинга Холанда.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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