Англия и Норвегия не определили победителя в основное время на ЧМ-2026
Команды сыграют дополнительное время
Основное время четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 между сборными Норвегии и Англии не определило победителя.
Команды завершили 90 минут игры со счётом 1:1 и перевели встречу в овертайм.
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Норвежцы открыли счёт на 36-й минуте благодаря точному удару Андреаса Шельдерупа. Англия отыгралась уже в компенсированное время первого тайма – автором гола стал Джуд Беллингем.
В начале второй половины встречи Торбьорн Хеггем во второй раз поразил ворота англичан, однако после просмотра эпизода арбитр отменил гол из-за нарушения правил со стороны Эрлинга Холанда.
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