ФОТО. Девушка Холанда восхитила образом на матче Норвегии с Англией

Возлюбленная нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда – Изабель Хаугсенг Йохансен – привлекла внимание перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2026 против Англии.

22-летняя модель появилась на стадионе в Майами в эффектном платье в цветах норвежской сборной. На спине наряда была указана фамилия форварда «Манчестер Сити».

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Изабель опубликовала фотографии возле арены, вызвав восторг у подписчиков в Instagram. Пользователи назвали ее образ «потрясающим» и «невероятным».

Холанд и Изабель выросли в норвежском городе Брюне, а их отношения начались примерно в 2021 году. В декабре 2024-го у пары родился сын.