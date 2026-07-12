Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка Холанда восхитила образом на матче Норвегии с Англией
Другие новости
12 июля 2026, 01:23 | Обновлено 12 июля 2026, 01:30
417
0

ФОТО. Девушка Холанда восхитила образом на матче Норвегии с Англией

Изабель Хаугсенг Йохансен поддержала форварда сборной Норвегии в эффектном платье

12 июля 2026, 01:23 | Обновлено 12 июля 2026, 01:30
417
0
ФОТО. Девушка Холанда восхитила образом на матче Норвегии с Англией
Instagram. Изабель Хаугсенг Йохансен
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Возлюбленная нападающего сборной Норвегии Эрлинга ХоландаИзабель Хаугсенг Йохансен – привлекла внимание перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2026 против Англии.

22-летняя модель появилась на стадионе в Майами в эффектном платье в цветах норвежской сборной. На спине наряда была указана фамилия форварда «Манчестер Сити».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Изабель опубликовала фотографии возле арены, вызвав восторг у подписчиков в Instagram. Пользователи назвали ее образ «потрясающим» и «невероятным».

Холанд и Изабель выросли в норвежском городе Брюне, а их отношения начались примерно в 2021 году. В декабре 2024-го у пары родился сын.

По теме:
ФОТО. Жена Месси в облегающем платье впечатлила Викторию Бекхэм
ФОТО. Судья отменил гол Норвегии в ворота Англии. Все из-за Холанда
ФОТО. Пышногрудая Кнолль пришла на полуфинал ЧМ в бикини с номером Холанда
фото девушки Эрлинг Холанд lifestyle сборная Норвегии по футболу чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027
Волейбол | 11 июля 2026, 20:15 12
Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027
Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027

Состоялся ключевой матч за сохранение места в международном турнире по волейболу

Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Футбол | 11 июля 2026, 09:47 8
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира

Дмитрий Бабелюк оценил перспективы голкипера сборной Бельгии после матча с Испанией

Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Бокс | 11.07.2026, 02:51
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
ВИДЕО. Настоящий шедевр. Норвегия удивила Англию на ЧМ-2026
Футбол | 12.07.2026, 00:44
ВИДЕО. Настоящий шедевр. Норвегия удивила Англию на ЧМ-2026
ВИДЕО. Настоящий шедевр. Норвегия удивила Англию на ЧМ-2026
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Бокс | 11.07.2026, 08:20
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
11.07.2026, 02:32 1
Футбол
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
11.07.2026, 07:49 10
Футбол
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
11.07.2026, 08:02 14
Футбол
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 25
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 26
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем