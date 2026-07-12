ФОТО. Кейн в отчаянии. Гарри потребовал отменить гол Норвегии
По мнению британца, против него было нарушение правил
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн остался недоволен голом Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира-2026.
Форвард англичан требовал от арбитра отменить гол, считая, что за несколько секунд до результативного удара Андреаса Шельдерупа против него были нарушены правила.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Впрочем, после просмотра эпизода судейская бригада не нашла оснований для отмены гола, поэтому мяч был засчитан, а Норвегия вышла вперед в счете.
ФОТО. Кейн в отчаянии. Гарри требовал отменить гол Норвегии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В организации готовы заблокировать такое решение
Линда обыграла Каролину в трех сетах и завоевала трофей травяного мейджора