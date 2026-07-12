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  4. ФОТО. Кейн в отчаянии. Гарри потребовал отменить гол Норвегии
Чемпионат мира
12 июля 2026, 00:45 | Обновлено 12 июля 2026, 01:01
574
0

ФОТО. Кейн в отчаянии. Гарри потребовал отменить гол Норвегии

По мнению британца, против него было нарушение правил

12 июля 2026, 00:45 | Обновлено 12 июля 2026, 01:01
574
0
ФОТО. Кейн в отчаянии. Гарри потребовал отменить гол Норвегии
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн остался недоволен голом Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Форвард англичан требовал от арбитра отменить гол, считая, что за несколько секунд до результативного удара Андреаса Шельдерупа против него были нарушены правила.

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Впрочем, после просмотра эпизода судейская бригада не нашла оснований для отмены гола, поэтому мяч был засчитан, а Норвегия вышла вперед в счете.

ФОТО. Кейн в отчаянии. Гарри требовал отменить гол Норвегии

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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