ФОТО. Кейн в отчаянии. Гарри потребовал отменить гол Норвегии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн остался недоволен голом Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Форвард англичан требовал от арбитра отменить гол, считая, что за несколько секунд до результативного удара Андреаса Шельдерупа против него были нарушены правила.

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Впрочем, после просмотра эпизода судейская бригада не нашла оснований для отмены гола, поэтому мяч был засчитан, а Норвегия вышла вперед в счете.

ФОТО. Кейн в отчаянии. Гарри требовал отменить гол Норвегии