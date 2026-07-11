Экс-тренер Манчестер Юнайтед отказался возглавить сборную Нидерландов
Эрик тен Хаг намерен отработать контракт в «Твенте»
Сборная Нидерландов ищет нового главного тренера. Один кандидат отпал сам собой – речь идет об экс-наставнике «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.
«В данный момент, в течение следующих двух лет, я недоступен. Я сделал этот выбор, это осознанное решение. Я взвесил все варианты. Я пришел сюда и работаю над тем, чтобы помочь «Твенте» двигаться вперед. Я сделаю все возможное для этого», – заявил технический директор команды из Энсхеде.
После двух лет в «МЮ», с которым тренер выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, тен Хаг поработал в «Байере» и обосновался в «Твенте» в роли технического директора.
Нидерланды проиграли Марокко по пенальти в первом раунде плей-офф чемпионата мира, и главный тренер команды Рональд Куман ушел в отставку. Его могут заменить Арне Слот, Петер Бос, Михаэль Райцигер и другие.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Паоло Мальдини и Леонардо будут отвечать за сборную Италии
Украинец опубликовал новое видео в Instagram