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Чемпионат мира
11 июля 2026, 23:07 |
245
0

Кейн догонит Руни по количеству сыгранных матчей за сборную Англии

Вспомним топ-10 игроков сборной Англии с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей

11 июля 2026, 23:07 |
245
0
Кейн догонит Руни по количеству сыгранных матчей за сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн сыграет 120-й матч за сборную Англии.

Произойдет это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Норвегии.

120 матчей Кейна станут повторением достижения Уэйна Руни (также 120), что является вторым результатом в истории английской сборной.

Лишь один игрок сыграл за Англию больше – Питер Шилтон (125).

Игроки с самым большим количеством сыгранных матчей за сборную Англии (с учетом игры Норвегия – Англия)

  • 125 – Питер Шилтон
  • 120 – Уэйн Руни
  • 120 – Гарри Кейн
  • 115 – Дэвид Бекхэм
  • 114 – Стивен Джеррард
  • 108 – Бобби Мур
  • 107 – Эшли Коул
  • 106 – Бобби Чарльтон
  • 106 – Фрэнк Лэмпард
  • 106 – Билли Райт
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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