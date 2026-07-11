Кейн догонит Руни по количеству сыгранных матчей за сборную Англии
Вспомним топ-10 игроков сборной Англии с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей
Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн сыграет 120-й матч за сборную Англии.
Произойдет это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Норвегии.
120 матчей Кейна станут повторением достижения Уэйна Руни (также 120), что является вторым результатом в истории английской сборной.
Лишь один игрок сыграл за Англию больше – Питер Шилтон (125).
Игроки с самым большим количеством сыгранных матчей за сборную Англии (с учетом игры Норвегия – Англия)
- 125 – Питер Шилтон
- 120 – Уэйн Руни
- 120 – Гарри Кейн
- 115 – Дэвид Бекхэм
- 114 – Стивен Джеррард
- 108 – Бобби Мур
- 107 – Эшли Коул
- 106 – Бобби Чарльтон
- 106 – Фрэнк Лэмпард
- 106 – Билли Райт
Ante Noruega, Harry Kane igualará las 120 participaciones con Inglaterra de Wayne Rooney.— Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) July 11, 2026
Es impresionante la diferencia en cuanto a la cantidad de goles por partido tienen.
Rooney: 53 goles en 120 partidos
Kane: 85 goles en 119 partidos
Peter Shilton es quien más apariciones… pic.twitter.com/8fnIlKmtxh
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