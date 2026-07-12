ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг арендовал вингера Челси
Джесси Дерри проведет следующий сезон в Португалии
Лиссабонский «Спортинг» официально объявил о подписании контракта с английским вингером лондонского «Челси» Джесси Дерри.
Отмечается, что переход 19-летнего футболиста состоялся на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.
Перед отъездом в аренду Джесси Дерри подписал новый долгосрочный контракт с лондонским «Челси».
В сезоне 2025/26 Джесси Дерри провел 3 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии U-19 в 2 миллиона евро.
Jesse Derry é Leão! 🦁✍️ pic.twitter.com/vPKUWkyFwy— Sporting CP (@SportingCP) July 11, 2026
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