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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг арендовал вингера Челси
Португалия
12 июля 2026, 16:42 |
152
0

ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг арендовал вингера Челси

Джесси Дерри проведет следующий сезон в Португалии

12 июля 2026, 16:42 |
152
0
ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг арендовал вингера Челси
ФК Спортинг. Джесси Дерри
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Лиссабонский «Спортинг» официально объявил о подписании контракта с английским вингером лондонского «Челси» Джесси Дерри.

Отмечается, что переход 19-летнего футболиста состоялся на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

Перед отъездом в аренду Джесси Дерри подписал новый долгосрочный контракт с лондонским «Челси».

В сезоне 2025/26 Джесси Дерри провел 3 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии U-19 в 2 миллиона евро.

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Челси Спортинг Лиссабон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: ФК Спортинг Лиссабон
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