Месси в игре против Швейцарии может повторить еще один рекорд ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Швейцарии может повторить еще один рекорд чемпионатов мира.

На данный момент в активе аргентинца 8 забитых голов на турнире.

Лишь один игрок из Южной Америки забивал больше в одном розыгрыше чемпионата мира – бразилец Адемир, в 1950 году отличившийся 9 голами.

Таким образом, если Месси забьет гол в ворота сборной Швейцарии, он повторит американский бомбардирский рекорд мундиалей.

Южноамериканские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира

9 – Адемир (Бразилия), 1950

8 – Лионель Месси (Аргентина), 2026

8 – Роналдо (Бразилия), 2002

8 – Гильермо Стабиле (Аргентина), 1930

7 – Лионель Месси (Аргентина), 2022

7 – Жаирзиньо (Бразилия), 1970

7 – Леонидас (Бразилия), 1938