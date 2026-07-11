Месси в игре против Швейцарии может повторить еще один рекорд ЧМ
Для этого аргентинцу нужно забить один гол
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Швейцарии может повторить еще один рекорд чемпионатов мира.
На данный момент в активе аргентинца 8 забитых голов на турнире.
Лишь один игрок из Южной Америки забивал больше в одном розыгрыше чемпионата мира – бразилец Адемир, в 1950 году отличившийся 9 голами.
Таким образом, если Месси забьет гол в ворота сборной Швейцарии, он повторит американский бомбардирский рекорд мундиалей.
Южноамериканские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира
- 9 – Адемир (Бразилия), 1950
- 8 – Лионель Месси (Аргентина), 2026
- 8 – Роналдо (Бразилия), 2002
- 8 – Гильермо Стабиле (Аргентина), 1930
- 7 – Лионель Месси (Аргентина), 2022
- 7 – Жаирзиньо (Бразилия), 1970
- 7 – Леонидас (Бразилия), 1938
Just Messi closing in on yet another milestone. 🐐 pic.twitter.com/twam2kKEXo— Flashscore.com (@Flashscorecom) July 11, 2026
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