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Чемпионат мира
11 июля 2026, 21:14 | Обновлено 11 июля 2026, 21:15
669
0

Месси в игре против Швейцарии может повторить еще один рекорд ЧМ

Для этого аргентинцу нужно забить один гол

11 июля 2026, 21:14 | Обновлено 11 июля 2026, 21:15
669
0
Месси в игре против Швейцарии может повторить еще один рекорд ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Швейцарии может повторить еще один рекорд чемпионатов мира.

На данный момент в активе аргентинца 8 забитых голов на турнире.

Лишь один игрок из Южной Америки забивал больше в одном розыгрыше чемпионата мира – бразилец Адемир, в 1950 году отличившийся 9 голами.

Таким образом, если Месси забьет гол в ворота сборной Швейцарии, он повторит американский бомбардирский рекорд мундиалей.

Южноамериканские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира

  • 9 – Адемир (Бразилия), 1950
  • 8 – Лионель Месси (Аргентина), 2026
  • 8 – Роналдо (Бразилия), 2002
  • 8 – Гильермо Стабиле (Аргентина), 1930
  • 7 – Лионель Месси (Аргентина), 2022
  • 7 – Жаирзиньо (Бразилия), 1970
  • 7 – Леонидас (Бразилия), 1938
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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