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Англия
11 июля 2026, 21:47 | Обновлено 11 июля 2026, 22:41
1495
0

Арсенал готовит рекордный трансфер с участием звезды ПСЖ

Баркола может переехать в Лондон

11 июля 2026, 21:47 | Обновлено 11 июля 2026, 22:41
1495
0
Арсенал готовит рекордный трансфер с участием звезды ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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23-летний вингер ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола может продолжить карьеру в «Арсенале».

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, переговоры француза с парижским клубом о новом контракте сорвались. Теперь агенты игрока активно ищут для него новую команду. В планах Барколы – определиться с будущим до завершения ЧМ-2026.

«Арсенал» считается главным претендентом на вингера. Сумма потенциального трансфера может превысить 150 миллионов евро, что станет рекордом как для парижан, так и для лондонцев.

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Брэдли Баркола ПСЖ Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу чемпионат Франции по футболу Английская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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