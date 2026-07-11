Англия11 июля 2026, 21:47 | Обновлено 11 июля 2026, 22:41
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Арсенал готовит рекордный трансфер с участием звезды ПСЖ
Баркола может переехать в Лондон
11 июля 2026, 21:47 | Обновлено 11 июля 2026, 22:41
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23-летний вингер ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола может продолжить карьеру в «Арсенале».
Как сообщает инсайдер Экрем Конур, переговоры француза с парижским клубом о новом контракте сорвались. Теперь агенты игрока активно ищут для него новую команду. В планах Барколы – определиться с будущим до завершения ЧМ-2026.
«Арсенал» считается главным претендентом на вингера. Сумма потенциального трансфера может превысить 150 миллионов евро, что станет рекордом как для парижан, так и для лондонцев.
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