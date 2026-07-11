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Англия
11 июля 2026, 19:44 |
63
0

Клуб АПЛ объявил о новом партнерстве с онлайн-казино

Логотип MrQ появится на игровой форме Борнмута на ближайшие три сезона

11 июля 2026, 19:44 |
63
0
Клуб АПЛ объявил о новом партнерстве с онлайн-казино
Getty Images/Global Images Ukraine
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Английский «Борнмут» объявил о многолетнем партнерстве с онлайн-казино MrQ, которое станет официальным партнером клуба в Великобритании на ближайшие три сезона.

В рамках соглашения логотип MrQ появится на рукаве игровой формы мужской команды и на футболках для продажи болельщикам. Бренд также станет официальным партнером женской команды клуба.

Партнерство предусматривает проведение конкурсов, акций и других мероприятий для болельщиков. Старт сотрудничеству дали необычной промоакцией на пляже Борнмута, где отдыхающим раздали фирменные полотенца MrQ ограниченной серии.

В клубе отметили, что рассчитывают на совместные креативные проекты с брендом в течение следующих трех сезонов.

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азарт ставки букмекеры Борнмут
Александр Гринник Источник
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