Тренер сборной Швейцарии оценил шансы Манзамби сыграть против Аргентины

Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби не сможет принять участие в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу против Аргентины. Об этом заявил главный тренер команды Мурад Якин.

Незадолго до матча 1/8 финала против Колумбии, который европейцы выиграли в серии пенальти, Манзамби травмировал колено во время тренировочного занятия. Повреждение было получено без контакта с другим футболистом.

В четырех матчах чемпионата мира Манзамби забил три гола и дважды ассистировал партнерам. Матч с Аргентиной состоится 12 июля и начнется в 04:00.