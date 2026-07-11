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  4. Тренер сборной Швейцарии оценил шансы Манзамби сыграть против Аргентины
Чемпионат мира
11 июля 2026, 19:16 |
89
0

Тренер сборной Швейцарии оценил шансы Манзамби сыграть против Аргентины

Жоан Манзамби на поле не выйдет

11 июля 2026, 19:16 |
89
0
Тренер сборной Швейцарии оценил шансы Манзамби сыграть против Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби не сможет принять участие в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу против Аргентины. Об этом заявил главный тренер команды Мурад Якин.

Незадолго до матча 1/8 финала против Колумбии, который европейцы выиграли в серии пенальти, Манзамби травмировал колено во время тренировочного занятия. Повреждение было получено без контакта с другим футболистом.

В четырех матчах чемпионата мира Манзамби забил три гола и дважды ассистировал партнерам. Матч с Аргентиной состоится 12 июля и начнется в 04:00.

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Жоан Манзамби сборная Швейцарии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Мурат Якин
Руслан Полищук Источник
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