Шок для Швейцарии. Важный игрок команды получил травму на тренировке

Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби пропустит матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Колумбии.

Как сообщает Blick, 20-летний игрок получил травму колена во время двусторонней игры «пять на пять» на тренировке команды, причем без контакта с другим футболистом.

«Сразу после получения травмы на поле Национального центра развития футбола все опасались худшего. В лагере сборной царил настоящий шок. Манзамби своей игрой не только завоевал симпатии швейцарских болельщиков, но и стал одним из лидеров команды», – отмечает издание.

После тренировки Манзамби прошел МРТ-обследование, которое исключило худший сценарий со сложной травмой. Однако сыграть против Колумбии он все же не сможет.

Жоан может быть не единственной потерей для команды Мурата Якина, поскольку состояние Рубена Варгаса и Джибриля Соу, которые имели повреждения, в настоящее время также остается неопределенным.