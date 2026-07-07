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Чемпионат мира
07 июля 2026, 15:05 | Обновлено 07 июля 2026, 15:06
766
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Шок для Швейцарии. Важный игрок команды получил травму на тренировке

Жоан Манзамби пропустит матч против Колумбии

07 июля 2026, 15:05 | Обновлено 07 июля 2026, 15:06
766
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Шок для Швейцарии. Важный игрок команды получил травму на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine. Йохан Манзамби
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Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби пропустит матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Колумбии.

Как сообщает Blick, 20-летний игрок получил травму колена во время двусторонней игры «пять на пять» на тренировке команды, причем без контакта с другим футболистом.

«Сразу после получения травмы на поле Национального центра развития футбола все опасались худшего. В лагере сборной царил настоящий шок. Манзамби своей игрой не только завоевал симпатии швейцарских болельщиков, но и стал одним из лидеров команды», – отмечает издание.

После тренировки Манзамби прошел МРТ-обследование, которое исключило худший сценарий со сложной травмой. Однако сыграть против Колумбии он все же не сможет.

Жоан может быть не единственной потерей для команды Мурата Якина, поскольку состояние Рубена Варгаса и Джибриля Соу, которые имели повреждения, в настоящее время также остается неопределенным.

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Иван Чирко Источник: Blick.ch
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додіки, це виліт від Колумбії. закопали самі себе тугодумці
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