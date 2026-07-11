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Украина. Первая лига
11 июля 2026, 16:03 |
265
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тернопольская Нива подписала контракт с экс-игроком Черноморца

Артем Габелок нашел новую команду

11 июля 2026, 16:03 |
265
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тернопольская Нива подписала контракт с экс-игроком Черноморца
Нива Тернополь. Артем Габелок
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Тернопольская «Нива» сообщила в официальных соцсетях клуба о подписании Артема Габелка.

Детали контракта с 31-летним полузащитником не сообщаются. Переход из «Черноморца» состоялся на правах свободного агента.

«Наша команда усиливается опытным полузащитником, воспитанником донецкого «Шахтера». В своей карьере Артем выступал за «Ворсклу», «Металлист 1925», «Черноморец», а также был легионером в литовском «Спартаксе» и армянском «Пюнике».

Теперь 31-летний полузащитник будет защищать цвета «желто-зеленых», помогать команде добывать важные победы и делиться своим опытом с молодыми футболистами», – говорится в заявлении клуба.

В прошлом сезоне Габелок сыграл 18 матчей за «Черноморец» во всех турнирах, будучи основным игроком команды в первой половине сезона. Однако после травмы и прихода на пост главного тренера «моряков» Романа Григорчука он потерял место в составе и летом покинул клуб.

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Артем Габелок Нива Тернополь Черноморец Одесса Первая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Нива Тр
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