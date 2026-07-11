Победы Виктории и Металлиста. Клубы Первой лиги провели ряд спаррингов

Украинские футбольные клубы продолжают подготовку к новому сезону. В субботу, 11 июля, несколько клубов Первой лиги провели товарищеские матчи.

Тернопольская «Нива» встречалось с «Подольем», которое по итогам прошлого сезона вылетело во Вторую лигу. Команда Ивана Федыка одержала победу со счетом 3:1.

Четыре мяча забили и в поединке СК «Полтава» – «Виктория» Сумы. Только в нем победу со счетом 3:1 одержала команда гостей.

Новичок Первой Лиги «Полесье-2» обыграло ФК «Чернигов». А «Металлист» победил «Скалу 1911».

Товарищеские матчи. 11 июля

«Нива» (Тернополь) – «Подолье» (Хмельницкий) – 3:1

Голы: ИНП, Угринюк, Бац – Переходько

«Пробой» (Городенка) – «Днестр» (Залещики) – 0:0

СК «Полтава» – «Виктория» (Сумы) – 1:3

Голы: Кобзарь, 5 – Шпыренок, 42, Шарай, 55, ИНП, 61

«Металлист» (Харьков) – «Скала 1911» (Стрый) – 2:1

Голы: Приходько, 43 (пенальти), Примак, 84 – Хомышак, 69

«Полесье-2» (Житомир) – «Чернигов» – 3:1

«Феникс-Мариуполь» – «Агробизнес» (Волочиск) – 0:0

ЮКСА (Тарасовка) – «Нива» (Винница) – 2:0