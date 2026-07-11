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Товарищеские матчи
Полесье-2
11.07.2026 14:00 – FT 3 : 1
Чернигов
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Украина. Первая лига
11 июля 2026, 18:36 |
217
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Победы Виктории и Металлиста. Клубы Первой лиги провели ряд спаррингов

Контрольные матчи являются важным этапом подготовки

11 июля 2026, 18:36 |
217
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Победы Виктории и Металлиста. Клубы Первой лиги провели ряд спаррингов
ФК Виктория Сумы
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Украинские футбольные клубы продолжают подготовку к новому сезону. В субботу, 11 июля, несколько клубов Первой лиги провели товарищеские матчи.

Тернопольская «Нива» встречалось с «Подольем», которое по итогам прошлого сезона вылетело во Вторую лигу. Команда Ивана Федыка одержала победу со счетом 3:1.

Четыре мяча забили и в поединке СК «Полтава» – «Виктория» Сумы. Только в нем победу со счетом 3:1 одержала команда гостей.

Новичок Первой Лиги «Полесье-2» обыграло ФК «Чернигов». А «Металлист» победил «Скалу 1911».

Товарищеские матчи. 11 июля

«Нива» (Тернополь) – «Подолье» (Хмельницкий) – 3:1

Голы: ИНП, Угринюк, Бац – Переходько

«Пробой» (Городенка) – «Днестр» (Залещики) – 0:0

СК «Полтава» – «Виктория» (Сумы) – 1:3

Голы: Кобзарь, 5 – Шпыренок, 42, Шарай, 55, ИНП, 61

«Металлист» (Харьков) – «Скала 1911» (Стрый) – 2:1

Голы: Приходько, 43 (пенальти), Примак, 84 – Хомышак, 69

«Полесье-2» (Житомир) – «Чернигов» – 3:1

«Феникс-Мариуполь» – «Агробизнес» (Волочиск) – 0:0

ЮКСА (Тарасовка) – «Нива» (Винница) – 2:0

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Нива Тернополь Подолье Хмельницкий Полтава Виктория Сумы Пробой Городенка Днестр Залещики Металлист Харьков Скала 1911 Стрый Полесье-2 Житомир Чернигов ЮКСА Тарасовка Нива Винница Феникс-Мариуполь Агробизнес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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