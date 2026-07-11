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Чемпионат мира
11 июля 2026, 12:10 | Обновлено 11 июля 2026, 12:14
331
0

Аргентина - Швейцария. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира

3 матча до титула

11 июля 2026, 12:10 | Обновлено 11 июля 2026, 12:14
331
0
Аргентина - Швейцария. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
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Месси. Что тут еще сказать? Если Лео в настроении, можно хоть час правильно обороняться – один момент он все равно найдет.

Индивидуально аргентинцы сильнее: Альварес, Лаутаро, МакАлистер, Энцо – любой может решить эпизод. Они уже проявили характер. Если пропускают, не паникуют и дожимают. Скамья тоже серьезная. Скалоне есть кем освежить игру, когда соперников подсаживается.

Аргентина, конечно, победитель. Но не думайте, что они сейчас выйдут, и на классе закроют вопросы. Не тот матч. Они на этом чемпионате уже несколько раз придумывали себе проблемы, а затем героически решали их.

Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.

Швейцария очень дисциплинированная команда. Просто так им не убьешь. Вспомним, как аргентинцев помучила Австрия. Здесь ребята тоже опытные, большие матчи для них не новшество.

Конечно, швейцарцы не камикадзе, чтобы с первых минут лететь в атаку. Они будут сушить игру, ждать контратаки. Здесь многое может решить один стандарт или пенальти. В защите Аргентина тоже не без грехов. Если подарят шанс, швейцарцы могут им воспользоваться.

Здесь, если честно, сложно подобрать ставку с приличным коэффициентом. И все же есть интересный вариант: гол Месси в любое время. Этот чемпионат мира уже показал, что многие команды тянут на себя лидеры. Аргентина, пожалуй, самая зависимая от одного человека команда на турнире.

Опять же, Аргентина, скорее всего, пройдет дальше, но тотал и фора могут быть какими угодно. Реально трудно угадать низ или верх, не щёлкает ничего. Так что брал бы гол в любое время от Лео и наслаждался футболом от легенды.

И еще одна. Когда Аргентина зарабатывает штрафной или пенальти, первое мнение всегда одно – будет бить Месси. Для нас это дополнительный плюс.

Так что гол Лео в любое время – 1.87 на betking.

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