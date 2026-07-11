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Аргентина
11 июля 2026, 12:22 | Обновлено 11 июля 2026, 12:26
166
0

Игрок сборной Аргентины: «Судьи выполняют отличную работу»

Лисандро Мартинесу нравится судейство на чемпионате мира

11 июля 2026, 12:22 | Обновлено 11 июля 2026, 12:26
166
0
Игрок сборной Аргентины: «Судьи выполняют отличную работу»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес считает споры относительно судейства на чемпионате мира неуместными и заявил, что арбитры выполняют свою работу на отлично.

Аргентина вышла в четвертьфинал, совершив камбэк со счета 0:2 за 11 минут до окончания основного времени матча с Египтом (3:2).

Впрочем, матч вызвал волну недовольства со стороны египетской стороны из-за спорных решений арбитров на протяжении игры.

«Нет, абсолютно ничего, – ответил Мартинес на вопрос о том, хочет ли он что-то сказать о судействе на турнире. – Думаю, они выполняют отличную работу. Это больше тема для вас (журналистов), ведь именно вы иногда создаете эти споры. Мы же сосредоточены лишь на том, чтобы показывать свою лучшую игру на поле, и больше ни на чем».

В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет со Швейцарией. Мартинес подчеркнул, что аргентинцы уважают соперника, но прежде всего должны сосредоточиться на собственной игре:

«Как всегда, то, что характеризует эту команду, – это уважение к сопернику. Если Швейцария дошла до этой стадии, значит, она этого заслужила. Мы смотрели их матч против Колумбии – они всегда стараются играть в футбол. Это очень сильная физически команда, которая также опасна при стандартных положениях. Думаю, нас ждет великолепное зрелище, ведь обе сборные стремятся играть в открытый футбол».

Матч между сборными Аргентины и Швейцарии состоится 12 июля в Канзас-Сити и начнется в 4:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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