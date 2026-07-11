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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 11:26 |
419
0

Появились сведения о будущем скандального Макуана в Полесье

Бенни готовится к новому сезону со второй командой житомирского клуба

11 июля 2026, 11:26 |
419
0
Появились сведения о будущем скандального Макуана в Полесье
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Появились новости о будущем 23-летнего вингера Бенни Макуана, который имеет контракт с «Полесьем», однако из-за многократных проблем с дисциплиной потерял доверие тренерского штаба первой команды «волков».

По данным DRCPF, в настоящий момент Макуана тренируется с «Полесьем-2», которое ведет подготовку к новому сезону во Второй лиге.

Контракт Макуана с «Полесьем» продолжает действовать до 2028 года.

На сезон-2025/26 «волки» отдавали Макуана в аренду в чешский «Яблонец», однако за эту команду африканец так и не сыграл, так как не сумел получить визу для въезда в страну, по причине чего все это время тренировался на родине.

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Бени Макуана Полесье-2 Житомир Полесье Житомир
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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