Появились сведения о будущем скандального Макуана в Полесье

Появились новости о будущем 23-летнего вингера Бенни Макуана, который имеет контракт с «Полесьем», однако из-за многократных проблем с дисциплиной потерял доверие тренерского штаба первой команды «волков».

По данным DRCPF, в настоящий момент Макуана тренируется с «Полесьем-2», которое ведет подготовку к новому сезону во Второй лиге.

Контракт Макуана с «Полесьем» продолжает действовать до 2028 года.

На сезон-2025/26 «волки» отдавали Макуана в аренду в чешский «Яблонец», однако за эту команду африканец так и не сыграл, так как не сумел получить визу для въезда в страну, по причине чего все это время тренировался на родине.