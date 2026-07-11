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  4. Мерино установил уникальный рекорд чемпионатов мира
Чемпионат мира
11 июля 2026, 11:02 | Обновлено 11 июля 2026, 11:53
448
0

Мерино установил уникальный рекорд чемпионатов мира

Испанец забил два победных гола в плей-офф мундиалей после выхода на замену

11 июля 2026, 11:02 | Обновлено 11 июля 2026, 11:53
448
0
Мерино установил уникальный рекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино
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30-летний полузащитник лондонского Арсенала Микель Мерино стал первым игроком в истории чемпионатов мира, забившим победные голы в двух разных матчах плей-офф после выхода на замену.

Испанцу понадобилось всего 6 минут для гола в ворота сборной Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 и 2 минуты для гола в ворота сборной Бельгии в четвертьфинале турнира.

Также Мерино стал первым испанцем с 2010 года после Давида Вильи, который забил в двух подряд матчах плей-офф чемпионатов мира.

Интересным фактом является то, что у Мерино есть также один гол на чемпионатах Европы, который также был забит в плей-офф после выхода на замену.

Голы Микеля Мерино на чемпионатах мира и Европы

  • 119 мин – вышел на замену на 80 минуте и забил победный гол в ворота сборной Германии в четвертьфинале ЧЕ-2024
  • 90+1 мин – вышел на замену на 85 минуте и забил победный гол в ворота сборной Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026
  • 88 мин – вышел на замену на 86 минуте и забил победный гол в ворота сборной Бельгии в четвертьфинале ЧМ-2026
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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