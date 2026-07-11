Мерино установил уникальный рекорд чемпионатов мира
Испанец забил два победных гола в плей-офф мундиалей после выхода на замену
30-летний полузащитник лондонского Арсенала Микель Мерино стал первым игроком в истории чемпионатов мира, забившим победные голы в двух разных матчах плей-офф после выхода на замену.
Испанцу понадобилось всего 6 минут для гола в ворота сборной Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 и 2 минуты для гола в ворота сборной Бельгии в четвертьфинале турнира.
Также Мерино стал первым испанцем с 2010 года после Давида Вильи, который забил в двух подряд матчах плей-офф чемпионатов мира.
Интересным фактом является то, что у Мерино есть также один гол на чемпионатах Европы, который также был забит в плей-офф после выхода на замену.
Голы Микеля Мерино на чемпионатах мира и Европы
- 119 мин – вышел на замену на 80 минуте и забил победный гол в ворота сборной Германии в четвертьфинале ЧЕ-2024
- 90+1 мин – вышел на замену на 85 минуте и забил победный гол в ворота сборной Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026
- 88 мин – вышел на замену на 86 минуте и забил победный гол в ворота сборной Бельгии в четвертьфинале ЧМ-2026
Mikel Merino has scored three goals for Spain at the World Cup and the European Championships:— Squawka (@Squawka) July 10, 2026
◉ 119' winner vs. Germany (QF)
◉ 90+1' winner vs. Portugal (L16)
◉ 88' winner vs. Belgium (QF)
He's done it again. 🤯 pic.twitter.com/mStCOckNaN
🌟 HISTORY ALERT!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 10, 2026
🇪🇸 Mikel Merino has become the first Spaniard since David Villa in 2010 to score in consecutive World Cup knockout matches!
🏅 Even bigger: He’s the FIRST player in FIFA World Cup history to score the winning goal as a substitute in TWO different knockout… pic.twitter.com/ANvxG2m7YZ
2 - Mikel Merino is the first player in FIFA World Cup history to score the winning goal in two different knockout stage matches as a substitute.— OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2026
Dependable. pic.twitter.com/iBlLgEJt4m
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира
Юлия Журавок решилась на позорный поступок