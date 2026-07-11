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Чемпионат мира
11 июля 2026, 10:37 | Обновлено 11 июля 2026, 11:20
377
0

Испания может повторить мировой рекорд по длине беспроигрышной серии

«Фурия роха» не проигрывает уже в 36 матчах подряд в игровое время во всех турнирах

11 июля 2026, 10:37 | Обновлено 11 июля 2026, 11:20
377
0
Испания может повторить мировой рекорд по длине беспроигрышной серии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Беспроигрышная серия сборной Испании во всех турнирах в игровое время достигла 36 матчей.

Очередной сборной, не сумевшей одолеть испанцев в этой серии, стала Бельгия в четвертьфинале ЧМ-2026 (2:1 – победа Испании).

«Фурия Роха», не проигрывая в 36 матчах подряд, установила свою самую длинную беспроигрышную серию в истории (предыдущее достижение: 35, 2007-2009).

Напомним, что последний раз сборная Испании проигрывала в игровое время еще в марте 2024 года в товарищеском матче против сборной Колумбии (0:1).

Теперь для повторения мирового рекорда, который удерживает сборная Италии (37), испанцам нужно не проиграть в игровое время французам в полуфинале ЧМ-2026.

Самые длинные беспроигрышные серии в истории сборных в игровое время во всех турнирах

  • 37 – Италия (2018–2021)
  • 36 – Аргентина (2019–2022)
  • 36 – Испания (2024–2026)
  • 35 – Бразилия (1993–1996)
  • 35 – Испания (2007–2009)

Беспроигрышная серия сборной Испании в игровое время во всех турнирах (36)

  • 2026: ЧМ, Бельгия – 2:1
  • 2026: ЧМ, Португалия – 1:0
  • 2026: ЧМ, Австрия – 3:0
  • 2026: ЧМ, Уругвай – 1:0
  • 2026: ЧМ, Саудовская Аравия – 4:0
  • 2026: ЧМ, Кабо-Верде – 0:0
  • 2026: ТМ, Перу – 3:1
  • 2026: ТМ, Ирак – 1:1
  • 2026: ТМ, Египет – 0:0
  • 2026: ТМ, Сербия – 3:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Турция – 2:2
  • 2025: ЧМ (квал.), Грузия – 4:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Болгария – 4:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Грузия – 2:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Турция – 6:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Болгария – 3:0
  • 2025: ЛН, Португалия – 2:2
  • 2025: ЛН, Франция – 5:4
  • 2025: ЛН, Нидерланды – 3:3
  • 2025: ЛН, Нидерланды – 2:2
  • 2024: ЛН, Швейцария – 3:2
  • 2024: ЛН, Дания – 2:1
  • 2024: ЛН, Сербия – 3:0
  • 2024: ЛН, Дания – 1:0
  • 2024: ЛН, Швейцария – 4:1
  • 2024: ЛН, Сербия – 0:0
  • 2024: ЧЕ, Англия – 2:1
  • 2024: ЧЕ, Франция – 2:1
  • 2024: ЧЕ, Германия – 2:1
  • 2024: ЧЕ, Грузия – 4:1
  • 2024: ЧЕ, Албания – 1:0
  • 2024: ЧЕ, Италия – 1:0
  • 2024: ЧЕ, Хорватия – 3:0
  • 2024: ТМ, Северная Ирландия – 5:1
  • 2024: ТМ, Андорра – 5:0
  • 2024: ТМ, Бразилия – 3:3
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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