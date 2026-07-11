Испания может повторить мировой рекорд по длине беспроигрышной серии
«Фурия роха» не проигрывает уже в 36 матчах подряд в игровое время во всех турнирах
Беспроигрышная серия сборной Испании во всех турнирах в игровое время достигла 36 матчей.
Очередной сборной, не сумевшей одолеть испанцев в этой серии, стала Бельгия в четвертьфинале ЧМ-2026 (2:1 – победа Испании).
«Фурия Роха», не проигрывая в 36 матчах подряд, установила свою самую длинную беспроигрышную серию в истории (предыдущее достижение: 35, 2007-2009).
Напомним, что последний раз сборная Испании проигрывала в игровое время еще в марте 2024 года в товарищеском матче против сборной Колумбии (0:1).
Теперь для повторения мирового рекорда, который удерживает сборная Италии (37), испанцам нужно не проиграть в игровое время французам в полуфинале ЧМ-2026.
Самые длинные беспроигрышные серии в истории сборных в игровое время во всех турнирах
- 37 – Италия (2018–2021)
- 36 – Аргентина (2019–2022)
- 36 – Испания (2024–2026)
- 35 – Бразилия (1993–1996)
- 35 – Испания (2007–2009)
Беспроигрышная серия сборной Испании в игровое время во всех турнирах (36)
- 2026: ЧМ, Бельгия – 2:1
- 2026: ЧМ, Португалия – 1:0
- 2026: ЧМ, Австрия – 3:0
- 2026: ЧМ, Уругвай – 1:0
- 2026: ЧМ, Саудовская Аравия – 4:0
- 2026: ЧМ, Кабо-Верде – 0:0
- 2026: ТМ, Перу – 3:1
- 2026: ТМ, Ирак – 1:1
- 2026: ТМ, Египет – 0:0
- 2026: ТМ, Сербия – 3:0
- 2025: ЧМ (квал.), Турция – 2:2
- 2025: ЧМ (квал.), Грузия – 4:0
- 2025: ЧМ (квал.), Болгария – 4:0
- 2025: ЧМ (квал.), Грузия – 2:0
- 2025: ЧМ (квал.), Турция – 6:0
- 2025: ЧМ (квал.), Болгария – 3:0
- 2025: ЛН, Португалия – 2:2
- 2025: ЛН, Франция – 5:4
- 2025: ЛН, Нидерланды – 3:3
- 2025: ЛН, Нидерланды – 2:2
- 2024: ЛН, Швейцария – 3:2
- 2024: ЛН, Дания – 2:1
- 2024: ЛН, Сербия – 3:0
- 2024: ЛН, Дания – 1:0
- 2024: ЛН, Швейцария – 4:1
- 2024: ЛН, Сербия – 0:0
- 2024: ЧЕ, Англия – 2:1
- 2024: ЧЕ, Франция – 2:1
- 2024: ЧЕ, Германия – 2:1
- 2024: ЧЕ, Грузия – 4:1
- 2024: ЧЕ, Албания – 1:0
- 2024: ЧЕ, Италия – 1:0
- 2024: ЧЕ, Хорватия – 3:0
- 2024: ТМ, Северная Ирландия – 5:1
- 2024: ТМ, Андорра – 5:0
- 2024: ТМ, Бразилия – 3:3
🏆 The UNBEATABLE Kings of International Football!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 10, 2026
🏟️ These national teams went on insane unbeaten runs that left the world stunned:
1️⃣ 🇮🇹 Italy (2018-2021) – 37 games
2️⃣ 🇦🇷 Argentina (2019-2022) – 36 games
3️⃣ 🇪🇸 Spain (2024-2026) – 36 games
4️⃣ 🇧🇷 Brazil (1993-1996) – 35 games… pic.twitter.com/zTRRcDndE7
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