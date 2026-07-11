В Уэльсе подходит к завершению чемпионат Европы 2026 среди юношеских сборных до 19 лет.

11 июля в 21:00 состоится решающий матч, в котором за титул поборются сборные Испании U-19 и Германии U-19.

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Финальная встреча пройдет в валлийском Рексеме на стадионе Рейскорс Граунд.

На пути к финалу в плей-офф испанцы уверенно Хорватию со счетом 3:0, а сборная Германии оказалась сильнее Украины (2:1).

Испания, Германия, Хорватия и Украина, пробившись в полуфинал Евро-2026 U-19, также завоевали путевки на чемпионат мира U-20, который пройдет в 2027 году.

Где смотреть финал чемпионата Европы 2026: Испания U-19 – Германия U-19.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO