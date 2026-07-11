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Польша
11 июля 2026, 09:14 | Обновлено 11 июля 2026, 09:27
1097
0

Лупашко уговаривал украинца помочь Лехии. Известен ответ форварда

Богдан Вьюнник входит в межсезонье с четким намерением сменить клубную прописку

11 июля 2026, 09:14 | Обновлено 11 июля 2026, 09:27
1097
0
Лупашко уговаривал украинца помочь Лехии. Известен ответ форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко
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Украинский форвард польской Лехии Богдан Вьюнник входит в межсезонье с четким намерением сменить клубную прописку. Новый главный тренер клуба Владислав Лупашко пытался уговорить футболиста остаться, но тот отказал отказом.

– Планируете остаться в Лехии или уже настроены на смену клубной прописки?

– Я уже сообщил президенту о своем желании уйти. Мы все обсудили, и он сказал, что отпустит меня, если другой клуб сделает достойное предложение.

– Лехию возглавил Владислав Лупашко. Чего вы ожидаете от этого назначения и насколько может измениться игровая модель?

– Я уже разговаривал с Владиславом Викторовичем и сказал ему, что сожалею только об одном: что он не пришел в Лехию еще в прошлом сезоне. По словам моих коллег, работавших с ним, это сильный, молодой и амбициозный тренер.

Я бы даже назвал его революционером по футболу. Сейчас многие специалисты ориентируются друг на друга, поэтому команды часто играют довольно однообразно. У Лупашко же есть собственное видение.

Мне очень импонировал стиль его Карпат, поэтому интересно, как изменится команда под его руководством. Искренне желаю, чтобы все удалось и ему, и ребятам.

– Пытался ли Лупашко убедить вас остаться?

– Да, мы много об этом говорили. Но имею такой характер: если уже принял решение, то от него не отступаю, – сказал Богдан.

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Богдан Вьюнник Владислав Лупашко Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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