Неожиданный поворот. Шовковский заинтересовал зарубежный клуб – что дальше?

Польская «Лехия» Гданьск в летнее межсезонье рассматривала сразу нескольких украинских специалистов на должность главного тренера. Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский.

По его словам, клуб довольно активно отслеживал украинский рынок тренеров и проводил внутренние обсуждения возможных кандидатур.

Среди тех, кого обсуждали в руководстве «Лехии», назывались Александр Шовковский, Юрий Максимов и Сергей Кравченко.

В то же время окончательный выбор польского клуба пал на Владислава Лупашко. Именно он возглавил команду после завершения сезона, по итогам которого «Лехия» потеряла место в Экстракласе.