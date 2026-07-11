Неожиданный поворот. Шовковский заинтересовал зарубежный клуб – что дальше?
«Лехия» интересовалась тренером «Динамо», но остановила свой выбор на Лупашко
Польская «Лехия» Гданьск в летнее межсезонье рассматривала сразу нескольких украинских специалистов на должность главного тренера. Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский.
По его словам, клуб довольно активно отслеживал украинский рынок тренеров и проводил внутренние обсуждения возможных кандидатур.
Среди тех, кого обсуждали в руководстве «Лехии», назывались Александр Шовковский, Юрий Максимов и Сергей Кравченко.
В то же время окончательный выбор польского клуба пал на Владислава Лупашко. Именно он возглавил команду после завершения сезона, по итогам которого «Лехия» потеряла место в Экстракласе.
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