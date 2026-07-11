Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданный поворот. Шовковский заинтересовал зарубежный клуб – что дальше?
Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 07:02 |
254
1

Неожиданный поворот. Шовковский заинтересовал зарубежный клуб – что дальше?

«Лехия» интересовалась тренером «Динамо», но остановила свой выбор на Лупашко

11 июля 2026, 07:02 |
254
1 Comments
Неожиданный поворот. Шовковский заинтересовал зарубежный клуб – что дальше?
ФК Динамо. Александр Шовковский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Польская «Лехия» Гданьск в летнее межсезонье рассматривала сразу нескольких украинских специалистов на должность главного тренера. Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский.

По его словам, клуб довольно активно отслеживал украинский рынок тренеров и проводил внутренние обсуждения возможных кандидатур.

Среди тех, кого обсуждали в руководстве «Лехии», назывались Александр Шовковский, Юрий Максимов и Сергей Кравченко.

В то же время окончательный выбор польского клуба пал на Владислава Лупашко. Именно он возглавил команду после завершения сезона, по итогам которого «Лехия» потеряла место в Экстракласе.

По теме:
В Банике верят, что Дячук станет ценным приобретением
Кауан БАПТИСТЕЛЛА: «Многие сомневаются в моих способностях»
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продала ивуарийского защитника в Чехию
Лехия Гданьск Александр Шовковский Юрий Максимов Сергей Кравченко назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Лупашко чемпионат Польши по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена звезды Реала показала эффектные кадры в бикини
Футбол | 11 июля 2026, 03:28 0
ФОТО. Жена звезды Реала показала эффектные кадры в бикини
ФОТО. Жена звезды Реала показала эффектные кадры в бикини

Тибо Куртуа не оставил без внимания новую публикацию возлюбленной

Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Футбол | 10 июля 2026, 23:59 18
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию

Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира

Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Бокс | 10.07.2026, 08:17
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Футбол | 10.07.2026, 08:55
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Бокс | 10.07.2026, 09:05
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Або далі депутат Київради
Ответить
0
Популярные новости
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 25
Футбол
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
09.07.2026, 20:10 132
Теннис
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
09.07.2026, 00:03
Футбол
Поставлена точка в разговорах о бое Усик – Кличко
Поставлена точка в разговорах о бое Усик – Кличко
09.07.2026, 05:02
Бокс
Забудьте об этом флаге. В Румынии сделали заявление перед игрой с Динамо
Забудьте об этом флаге. В Румынии сделали заявление перед игрой с Динамо
09.07.2026, 07:25 5
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 10
Бокс
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем