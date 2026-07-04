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  4. Лупашко отказался возглавить клуб УПЛ: «Это финансово способная команда»
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 09:19 | Обновлено 04 июля 2026, 09:42
1077
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Лупашко отказался возглавить клуб УПЛ: «Это финансово способная команда»

Олег Авдыш заявил, что Владислав Лупашко был востребован в УПЛ

04 июля 2026, 09:19 | Обновлено 04 июля 2026, 09:42
1077
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Лупашко отказался возглавить клуб УПЛ: «Это финансово способная команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко
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Футбольный агент Олег Авдыш, представляющий интересы Владислава Лупашко, заявил, что у украинского тренера было одно предложение от клуба УПЛ после ухода из львовских Карпат.

– А были ли у Лупашко предложения именно из Украины после ухода из Карпат?

– Один клуб контактировал. Это очень финансово способная команда украинской лиги, которая борется за еврокубки, – сказал Авдыш.

Накануне Владислав Лупашко трудоустроился в Польше, возглавив местную Лехию, которая в следующем сезоне проведет во втором дивизионе чемпионата Польши.

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Олег Авдыш Владислав Лупашко назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Свистун. Ні Полісся, ні Харків точно не могли контактувати. 
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