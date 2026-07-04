Лупашко отказался возглавить клуб УПЛ: «Это финансово способная команда»
Олег Авдыш заявил, что Владислав Лупашко был востребован в УПЛ
Футбольный агент Олег Авдыш, представляющий интересы Владислава Лупашко, заявил, что у украинского тренера было одно предложение от клуба УПЛ после ухода из львовских Карпат.
– А были ли у Лупашко предложения именно из Украины после ухода из Карпат?
– Один клуб контактировал. Это очень финансово способная команда украинской лиги, которая борется за еврокубки, – сказал Авдыш.
Накануне Владислав Лупашко трудоустроился в Польше, возглавив местную Лехию, которая в следующем сезоне проведет во втором дивизионе чемпионата Польши.
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