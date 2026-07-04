Лупашко отказался возглавить клуб УПЛ: «Это финансово способная команда»

Футбольный агент Олег Авдыш, представляющий интересы Владислава Лупашко, заявил, что у украинского тренера было одно предложение от клуба УПЛ после ухода из львовских Карпат.

– А были ли у Лупашко предложения именно из Украины после ухода из Карпат?

– Один клуб контактировал. Это очень финансово способная команда украинской лиги, которая борется за еврокубки, – сказал Авдыш.

Накануне Владислав Лупашко трудоустроился в Польше, возглавив местную Лехию, которая в следующем сезоне проведет во втором дивизионе чемпионата Польши.