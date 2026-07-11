Экс-игрок Динамо и сборной Украины станет тренером после завершения карьеры

Опытный 36-летний полузащитник Андрей Богданов прокомментировал свой переход во второголиговый «Тростянец», а также рассказал о своих планах после завершения карьеры:

«Лично в команду меня пригласил Юрий Михайлович Бакалов, главный тренер «Тростянца». Именно с ним я начинал свою профессиональную футбольную карьеру еще в далеком 2008 году в киевском «Арсенале».

И, честно скажу, принял это предложение не в последнюю очередь, чтобы поучиться у Бакалова. Начать и завершить карьеру с ним будет символично. Если бы не было мотивации играть дальше, я бы не отозвался на приглашение.

Я провел более 200 матчей в Украинской Премьер-лиге, играл в Первой, буду теперь иметь возможность выступать во Второй. То есть пройду все ступени. И для меня это будет большим плюсом, чтобы плавно перейти к тренерской деятельности», – признался Богданов.

Полузащитник на протяжении своей карьеры выступал за киевские «Динамо» и «Арсенал», «Александрию», харьковский «Металлист», «Волынь», «Колос», черниговскую «Десну».

Богданов имеет опыт выступлений в чемпионатах Молдовы, Греции и Польши. Последним клубом украинца был «Феникс-Мариуполь», цвета которого он защищал с августа 2024 года.