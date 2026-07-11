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  4. Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры
Италия
11 июля 2026, 09:17 |
1979
2

Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры

«Рома» готова снизить свои требования, чтобы оформить трансфер форварда в «Аякс»

11 июля 2026, 09:17 |
1979
2 Comments
Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик с высокой вероятностью покинет нынешний клуб, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересован нидерландский «Аякс», главный тренер которого Мичел лично выступил за приобретение украинца. Наставник амстердамского клуба пересекался с нападающим, когда возглавлял «Жирону».

«Аякс» не может позволить себе полноценный трансфер Довбика, поэтому римский клуб готов пойти на уступки – стороны рассматривают аренду игрока с возможностью выкупа после сезона 2026/27.

При этом, чтобы облегчить нагрузку на бюджет «Аякса», «джаллоросси» готовы частично компенсировать зарплату нападающего, чтобы обеспечить успешный исход сделки.

Ситуация с будущим Довбика должна проясниться в ближайшее время – наставник римского клуба Гасперини хочет как можно скорее сформировать список тех футболистов, на которых будет рассчитывать в новом сезоне.

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чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес) трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Roma Giallorossa
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Комментарии 2
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А завтра знову в Дженоа
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Але ж рішення ще не ухвалене😏
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