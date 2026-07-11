Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик с высокой вероятностью покинет нынешний клуб, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересован нидерландский «Аякс», главный тренер которого Мичел лично выступил за приобретение украинца. Наставник амстердамского клуба пересекался с нападающим, когда возглавлял «Жирону».

«Аякс» не может позволить себе полноценный трансфер Довбика, поэтому римский клуб готов пойти на уступки – стороны рассматривают аренду игрока с возможностью выкупа после сезона 2026/27.

При этом, чтобы облегчить нагрузку на бюджет «Аякса», «джаллоросси» готовы частично компенсировать зарплату нападающего, чтобы обеспечить успешный исход сделки.

Ситуация с будущим Довбика должна проясниться в ближайшее время – наставник римского клуба Гасперини хочет как можно скорее сформировать список тех футболистов, на которых будет рассчитывать в новом сезоне.