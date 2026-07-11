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11 июля 2026, 03:07 | Обновлено 11 июля 2026, 03:10
333
0

ФОТО. Самая горячая болельщица ЧМ восхитила образом в цветах Бразилии

Габриэла Моура продолжает поддерживать сборную даже после ее вылета

11 июля 2026, 03:07 | Обновлено 11 июля 2026, 03:10
333
0
ФОТО. Самая горячая болельщица ЧМ восхитила образом в цветах Бразилии
Instagram. Габриэла Моура
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Известная бразильская модель и инфлюенсер Габриэла Моура опубликовала новые эффектные фотографии в поддержку национальной команды.

22-летняя девушка предстала в купальнике в цветах сборной Бразилии и желтых джинсовых шортах. Снимки вызвали бурную реакцию в соцсетях – поклонники засыпали модель комплиментами.

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Моура активно поддерживала Бразилию на чемпионате мира. Команда завершила выступления в 1/8 финала, уступив Норвегии со счетом 1:2, однако девушка продолжила демонстрировать любовь к своей стране.

На Instagram Габриэлы подписаны более 3,1 миллиона пользователей. Она участвовала в показе Victoria’s Secret и присоединилась к проекту Sports Illustrated Swimsuit.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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