ФОТО. Снова он и снова без голов. Испания – Бельгия: назван лучший игрок
Ламин Ямаль получил индивидуальную награду по итогам матча 1/4 финала ЧМ-2026
Звездный вингер сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Бельгии (2:1).
Ямаль не отметился результативными действиями в этом поединке – голы в составе Фурии Рохи после отскоков забили Фабиан Руис и Микель Мерино. Однако это не помешало болельщикам со всего мира признать Ламина лучшим.
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Статистика Ямаля: отыграл все 90 минут, нанес 6 ударов (2 в створ, 2 мимо ворот, 2 удара было заблокировано), 12 раз коснулся мяча в штрафной площади Бельгии, совершил 4 успешных обводки из 9, заработал 4 фола, выиграл 9 из 16 единоборств и отдал 39 точных передач из 47 (83%).
Ямаль во второй раз на дебютном для себя ЧМ получил индивидуальную награду. Ламин был признан лучшим игроком матча 1/16 финала против Австрии (3:0), в котором также не отметился голевыми действиями.
У Ямаля пока что только один гол за шесть сыгранных матчей на ЧМ-2026 – Ламин забил в ворота Саудовской Аравии (4:0) в поединке 2-го тура группового этапа.
ЧМ-2026. 1/4 финала, 10 июля
Испания – Бельгия – 2:1
Голы: Руис, 30, Мерино, 81 – де Кетеларе, 41
ФОТО. Снова он и снова без голов. Испания – Бельгия: назван лучший игрок
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