649 минут. Рекордную серию Симона остановил игрок сборной Бельгии

29-летний вратарь сборной Испании Унаи Симон прервал свою рекордную серию без пропущенных мячей на чемпионатах мира, которая составила 649 минут.

Напомним, что она продолжалась с чемпионата мира 2022 года.

Испанский голкипер пропустил впервые на ЧМ-2026 – в четвертьфинале от сборной Бельгии. Автором гола стал Шарль Де Кетеларе.

Вратари с самыми длинными «сухими» сериями на чемпионатах мира (в минутах)

649 – Унаи Симон (Испания), 2022–2026

517 – Вальтер Дзенга (Италия), 1990

501 – Питер Шилтон (Англия), 1982

486 – Серхио Ромеро (Аргентина), 2014

477 – Икер Касильяс (Испания), 2010

475 – Зепп Майер (ФРГ), 1978

460 – Джанлуиджи Буффон (Италия), 2006

442 – Гордон Бэнкс (Англия), 1966

427 – Оливер Кан (Германия), 2002

408 – Хусто Вильяр (Парагвай), 2010