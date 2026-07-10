649 минут. Рекордную серию Симона остановил игрок сборной Бельгии
Вспомним топ-10 голкиперов с самыми длинными сериями без пропущенных мячей на чемпионатах мира
29-летний вратарь сборной Испании Унаи Симон прервал свою рекордную серию без пропущенных мячей на чемпионатах мира, которая составила 649 минут.
Напомним, что она продолжалась с чемпионата мира 2022 года.
Испанский голкипер пропустил впервые на ЧМ-2026 – в четвертьфинале от сборной Бельгии. Автором гола стал Шарль Де Кетеларе.
Вратари с самыми длинными «сухими» сериями на чемпионатах мира (в минутах)
- 649 – Унаи Симон (Испания), 2022–2026
- 517 – Вальтер Дзенга (Италия), 1990
- 501 – Питер Шилтон (Англия), 1982
- 486 – Серхио Ромеро (Аргентина), 2014
- 477 – Икер Касильяс (Испания), 2010
- 475 – Зепп Майер (ФРГ), 1978
- 460 – Джанлуиджи Буффон (Италия), 2006
- 442 – Гордон Бэнкс (Англия), 1966
- 427 – Оливер Кан (Германия), 2002
- 408 – Хусто Вильяр (Парагвай), 2010
Charles De Ketelaere’s goal ended Unai Simon’s historic run of 649 minutes without conceding at the 2026 World Cup 👏 pic.twitter.com/p3tookfV8b— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 10, 2026
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