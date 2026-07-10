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  4. 649 минут. Рекордную серию Симона остановил игрок сборной Бельгии
Чемпионат мира
10 июля 2026, 23:06 | Обновлено 10 июля 2026, 23:09
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649 минут. Рекордную серию Симона остановил игрок сборной Бельгии

Вспомним топ-10 голкиперов с самыми длинными сериями без пропущенных мячей на чемпионатах мира

10 июля 2026, 23:06 | Обновлено 10 июля 2026, 23:09
199
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649 минут. Рекордную серию Симона остановил игрок сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine
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29-летний вратарь сборной Испании Унаи Симон прервал свою рекордную серию без пропущенных мячей на чемпионатах мира, которая составила 649 минут.

Напомним, что она продолжалась с чемпионата мира 2022 года.

Испанский голкипер пропустил впервые на ЧМ-2026 – в четвертьфинале от сборной Бельгии. Автором гола стал Шарль Де Кетеларе.

Вратари с самыми длинными «сухими» сериями на чемпионатах мира (в минутах)

  • 649 – Унаи Симон (Испания), 2022–2026
  • 517 – Вальтер Дзенга (Италия), 1990
  • 501 – Питер Шилтон (Англия), 1982
  • 486 – Серхио Ромеро (Аргентина), 2014
  • 477 – Икер Касильяс (Испания), 2010
  • 475 – Зепп Майер (ФРГ), 1978
  • 460 – Джанлуиджи Буффон (Италия), 2006
  • 442 – Гордон Бэнкс (Англия), 1966
  • 427 – Оливер Кан (Германия), 2002
  • 408 – Хусто Вильяр (Парагвай), 2010
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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