Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Банике верят, что Дячук станет ценным приобретением
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 23:00 |
216
0

В Банике верят, что Дячук станет ценным приобретением

Людек Миклошко высоко оценил игровые характеристики Максима Дячука

10 июля 2026, 23:00 |
216
0
В Банике верят, что Дячук станет ценным приобретением
ФК Лехия. Максим Дячук
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Центральный защитник Максим Дячук переходит в «Баник» из киевского «Динамо», заключив годичный арендный контракт с возможностью продления.

«Нам необходимо укрепить оборону, это наш приоритет. Макс – молодой, перспективный защитник, отвечающий нашим требованиям. Мы надеемся, что он как можно быстрее адаптируется к нам, привыкнет к команде и новой обстановке. Мы верим, что он станет ценным приобретением», – сказал спортивный директор «Баника» Людек Миклошко.

Максим Дячук в прошлом сезоне стабильно выступал в польской Экстракласе за «Лехию» Гданьск. Он сыграл 28 матчей в лиге и забил два гола. После окончания сезона его аренда завершилась, и он должен был вернуться в «Динамо».

По теме:
ФОТО. «Лучший трансфер в моей жизни». Бражко трогательно поздравил жену
Манчестер Юнайтед отправил обратно в Серию А игрока, провалившего медосмотр
Кауан БАПТИСТЕЛЛА: «Многие сомневаются в моих способностях»
Максим Дячук Баник Острава Динамо Киев Лехия Гданьск трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома получила официальное предложение по Довбику от культового клуба
Футбол | 10 июля 2026, 21:22 0
Рома получила официальное предложение по Довбику от культового клуба
Рома получила официальное предложение по Довбику от культового клуба

Артем может перейти в «Аякс»

Украина проиграла пятисетовый триллер и продолжила борьбу за место в ЛН
Волейбол | 10 июля 2026, 14:20 29
Украина проиграла пятисетовый триллер и продолжила борьбу за место в ЛН
Украина проиграла пятисетовый триллер и продолжила борьбу за место в ЛН

Украина проиграла пятисетовый триллер и продолжает борьбу за место в ЛН

БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Бокс | 10.07.2026, 09:05
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Футбол | 10.07.2026, 06:59
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Футбол | 10.07.2026, 08:55
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 4
Футбол
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
09.07.2026, 08:18 22
Футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
09.07.2026, 06:22 9
Футбол
Поставлена точка в разговорах о бое Усик – Кличко
Поставлена точка в разговорах о бое Усик – Кличко
09.07.2026, 05:02
Бокс
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
10.07.2026, 15:51 5
Футбол
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
09.07.2026, 08:39 3
Теннис
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем