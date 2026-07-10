В Банике верят, что Дячук станет ценным приобретением

Центральный защитник Максим Дячук переходит в «Баник» из киевского «Динамо», заключив годичный арендный контракт с возможностью продления.

«Нам необходимо укрепить оборону, это наш приоритет. Макс – молодой, перспективный защитник, отвечающий нашим требованиям. Мы надеемся, что он как можно быстрее адаптируется к нам, привыкнет к команде и новой обстановке. Мы верим, что он станет ценным приобретением», – сказал спортивный директор «Баника» Людек Миклошко.

Максим Дячук в прошлом сезоне стабильно выступал в польской Экстракласе за «Лехию» Гданьск. Он сыграл 28 матчей в лиге и забил два гола. После окончания сезона его аренда завершилась, и он должен был вернуться в «Динамо».