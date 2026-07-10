ВИДЕО. Испания забила в ворота Бельгии, открыв счет в матче 1/4 финала ЧМ
Фабиан Руис вывел испанцев вперед на 30-й минуте, 1:0 в пользу Фурии Рохи
Сборная Испании вышла вперед в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Бельгии.
На 30-й минуте встречи счет 1:0 в пользу Фурии Рохи сделал Фабиан Руис.
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Фабиан впервые с поединка против Кабо-Верде (0:0) вышел в стартовом составе испанской команды.
Встреча Испании и Бельгии стартовала 10 июля в 22:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Победитель противостояния в полуфинале ЧМ поборется с Францией.
❗️ ВИДЕО. Испания забила в ворота Бельгии, открыв счет в матче 1/4 финала ЧМ
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