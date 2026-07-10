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Чемпионат мира
10 июля 2026, 22:35 | Обновлено 10 июля 2026, 23:12
1265
0

ВИДЕО. Испания забила в ворота Бельгии, открыв счет в матче 1/4 финала ЧМ

Фабиан Руис вывел испанцев вперед на 30-й минуте, 1:0 в пользу Фурии Рохи

10 июля 2026, 22:35 | Обновлено 10 июля 2026, 23:12
1265
0
ВИДЕО. Испания забила в ворота Бельгии, открыв счет в матче 1/4 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Руис
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Сборная Испании вышла вперед в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Бельгии.

На 30-й минуте встречи счет 1:0 в пользу Фурии Рохи сделал Фабиан Руис.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фабиан впервые с поединка против Кабо-Верде (0:0) вышел в стартовом составе испанской команды.

Встреча Испании и Бельгии стартовала 10 июля в 22:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Победитель противостояния в полуфинале ЧМ поборется с Францией.

❗️ ВИДЕО. Испания забила в ворота Бельгии, открыв счет в матче 1/4 финала ЧМ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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