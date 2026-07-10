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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 22:33 | Обновлено 10 июля 2026, 22:55
454
0

Президент Вереса: «Давайте раньше начинать сезон, пока нормальная погода»

Президент ровенского Вереса Иван Надеин против переносов

10 июля 2026, 22:33 | Обновлено 10 июля 2026, 22:55
454
0
Президент Вереса: «Давайте раньше начинать сезон, пока нормальная погода»
НК Верес. Иван Надеин
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Президент ровенского Вереса Иван Надеин призвал реформировать календарь УПЛ:

– Верес был едва ли не единственным клубом, который проголосовал против того, чтобы переносить матчи команд-участниц еврокубков. Поделитесь вашим мнением относительно этого решения.

– Да, к сожалению, единственный, кто не поддержал тогда это решение. Два года не было переносов в украинском чемпионате. И, я считаю, это было большое достижение нас всех, всех клубов. То, что некоторые манипулируют, будто клубы могут не добрать очков, – прошлый сезон показал рекордное количество баллов, которое украинские клубы получили на евроарене за 10 лет. Благодаря Шахтеру в первую очередь. Шахтер дошел до полуфинала и не перенес ни одной игры чемпионата. И ничего ему не мешало нормально подготовиться и отыграть евросезон.

Давайте раньше начнем, пока нормальная погода, пока болельщик может прийти, пока светло. Удобнее играть сейчас, чем играть в мороз, в снег и играть с отключениями электроэнергии, которые точно будут зимой, это уже очевидно. А мы переносим все на декабрь месяц. Соответственно, мы в Ровно должны были играть с Динамо в августе, а теперь переносим этот матч с выходного дня лета – на среду в декабре, в резервную дату. Играем зимой – соответственно, меньше людей придет. Так для кого мы тогда играем? И, понимаете, это манипуляция, что там кто-то меньше заработает и так далее. Вопрос банальный в том, что люди не смогут прийти на стадион в большом количестве. Хотя спокойно могли бы прийти, например, в августе.

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Иван Надеин Верес Ровно Шахтер Донецк
Руслан Полищук Источник: ФК Верес
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