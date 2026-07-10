Лидер сборной Бельгии травмировался на разминке
Юри Тилеманс уступил место в стартовом составе Хансу Ванакену
Сборная Бельгии понесла кадровую потерю незадолго до начала матча 1/4 финала чемпионата мира с национальной командой Испании. На разминке получил травму полузащитник Юри Тилеманс, который на клубном уровне защищает цвета «Астон Виллы».
Тренерскому штабу сборной Бельгии пришлось вносить коррективы в протокол. В итоге принято решение, что в стартовом составе Тилеманса заменит Ханс Ванакен.
Тилемансу 29 лет, он провел все пять матчей сборной Бельгии на мундиале и отметился двумя результативными ударами. Победитель в паре Испания – Бельгия сыграет с Францией за выход в финал чемпионата мира.
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