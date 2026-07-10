Испания – Бельгия. Ямаль vs Куртуа: названы составы на матч 1/4 финала ЧМ
Встреча между испанской и бельгийской сборными начнется 10 июля в 22:00 по Киеву
10 июля сборные Испании и Бельгии проведут матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.
Перед стартом поединка наставники команд – Луис де ла Фуэнте и Руди Гарсия – назвали стартовые составы своих подопечных.
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Звездный испанский вингер Ламин Ямаль выйдет на поле с первых минут. В воротах ему будет противостоять Тибо Куртуа.
Капитаны команд – Родри и Юри Тилеманс. Встреча пройдет на арене Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде (22:00).
Победитель противостояния в полуфинале поборется со сборной Франции.
Стартовые составы на матч Испания – Бельгия
Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Ольмо, Руис, Ямаль, Баэна, Оярсабаль
Бельгия: Куртуа, Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кёйпер, Тилеманс, Раскин, Де Брёйне, Доку, Троссард, Де Кетеларе
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