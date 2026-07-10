Испания – Бельгия. Ямаль vs Куртуа: названы составы на матч 1/4 финала ЧМ

10 июля сборные Испании и Бельгии проведут матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Перед стартом поединка наставники команд – Луис де ла Фуэнте и Руди Гарсия – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездный испанский вингер Ламин Ямаль выйдет на поле с первых минут. В воротах ему будет противостоять Тибо Куртуа.

Капитаны команд – Родри и Юри Тилеманс. Встреча пройдет на арене Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде (22:00).

Победитель противостояния в полуфинале поборется со сборной Франции.

Стартовые составы на матч Испания – Бельгия

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Ольмо, Руис, Ямаль, Баэна, Оярсабаль

Бельгия: Куртуа, Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кёйпер, Тилеманс, Раскин, Де Брёйне, Доку, Троссард, Де Кетеларе