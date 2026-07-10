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  4. Куртуа выйдет на второе место среди вратарей по количеству матчей на ЧМ
Чемпионат мира
10 июля 2026, 21:26 |
331
0

Куртуа выйдет на второе место среди вратарей по количеству матчей на ЧМ

Теперь только 2 игры будут отделять бельгийца от повторения рекорда мировых первенств

10 июля 2026, 21:26 |
331
0
Куртуа выйдет на второе место среди вратарей по количеству матчей на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа сыграет 21-й матч на чемпионатах мира.

Произойдет это в поединке 1/4 финала ЧМ-2026 на ЧМ против сборной Испании.

21 игра Куртуа позволит ему занять единоличное второе место по количеству сыгранных матчей на мундиалях среди вратарей, опередив француза Уго Льориса (20).

Лишь один голкипер в истории чемпионатов мира сыграл больше бельгийца – немец Мануэль Нойер (23).

Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира (с учетом игры Испания – Бельгия)

  • 23 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 21 – Тибо Куртуа (Бельгия)
  • 20 – Уго Льорис (Франция)
  • 19 – Фернандо Муслера (Уругвай)
  • 18 – Клаудио Таффарел (Бразилия)
  • 18 – Зепп Майер (ФРГ)
  • 17 – Икер Касильяс (Испания)
  • 17 – Питер Шилтон (Англия)
  • 17 – Фабьен Бартез (Франция)
  • 17 – Дино Дзофф (Италия)
  • 17 – Джордан Пикфорд (Англия)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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