Куртуа выйдет на второе место среди вратарей по количеству матчей на ЧМ

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа сыграет 21-й матч на чемпионатах мира.

Произойдет это в поединке 1/4 финала ЧМ-2026 на ЧМ против сборной Испании.

21 игра Куртуа позволит ему занять единоличное второе место по количеству сыгранных матчей на мундиалях среди вратарей, опередив француза Уго Льориса (20).

Лишь один голкипер в истории чемпионатов мира сыграл больше бельгийца – немец Мануэль Нойер (23).

Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира (с учетом игры Испания – Бельгия)

2 - @thibautcourtois 🇧🇪 va a disputar su partido número 21 en el #Mundial, convirtiéndose en el segundo portero con más participaciones en la historia de la competición superando a Hugo Lloris (20 - 23 de Manuel Neuer).@cucurella3 🇪🇸 es el defensa con más asistencias en esta… https://t.co/TnrouZBA0K