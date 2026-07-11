Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Это единственный человек, который может остановить Францию»
Лига чемпионов
11 июля 2026, 20:46 |
733
4

Жозе МОУРИНЬО: «Это единственный человек, который может остановить Францию»

Тренер – о Лионеле Месси

11 июля 2026, 20:46 |
733
4 Comments
Жозе МОУРИНЬО: «Это единственный человек, который может остановить Францию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо рассказал, кто может остановить сборную Франции на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Есть только один человек, который может сотворить чудо и остановить Францию, – Лионель Месси. У него есть способность выиграть чемпионат мира», – сказал Жозе Моуриньо.

Сборная Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира встретится с командой Швейцарии. Матч состоится 12 июля в 04:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определился с планами в отношении украинского вратаря Андрея Лунина.

По теме:
Клозе рассказал о трогательном поступке со стороны Месси
Популярный талисман Мексики на ЧМ получил собственный лотерейный билет
Играл на двух мундиалях. Умер бывший футболист сборной Аргентины
сборная Франции по футболу Жозе Моуриньо ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Футбол | 11 июля 2026, 04:11 22
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением

Украинец опубликовал новое видео в Instagram

В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
Футбол | 11 июля 2026, 08:42 18
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол

В организации готовы заблокировать такое решение

Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Футбол | 11.07.2026, 18:46
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Легенда сборной Германии: «Мы на дне, нас не уважают и не боятся»
Футбол | 11.07.2026, 19:54
Легенда сборной Германии: «Мы на дне, нас не уважают и не боятся»
Легенда сборной Германии: «Мы на дне, нас не уважают и не боятся»
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Бокс | 11.07.2026, 08:20
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Правильно, тільки геній може зупинити африканську машину) 
Ответить
0
Жозе, побережи пердак крістіанки, не будь таким жостоким! 
Ответить
0
Хай для початку чвертьфінал і півфінал пройдуть. Бо в мене немає впевненості, що вони там будуть. Особливо в світлі потенційного півфіналу з англійцями.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
11.07.2026, 02:51 3
Бокс
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
11.07.2026, 10:19 3
Бокс
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
10.07.2026, 11:16 10
Теннис
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 28
Футбол
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 25
Футбол
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 2
Футбол
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
11.07.2026, 02:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем