Жозе МОУРИНЬО: «Это единственный человек, который может остановить Францию»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо рассказал, кто может остановить сборную Франции на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Есть только один человек, который может сотворить чудо и остановить Францию, – Лионель Месси. У него есть способность выиграть чемпионат мира», – сказал Жозе Моуриньо.

Сборная Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира встретится с командой Швейцарии. Матч состоится 12 июля в 04:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определился с планами в отношении украинского вратаря Андрея Лунина.