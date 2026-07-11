Жозе МОУРИНЬО: «Это единственный человек, который может остановить Францию»
Тренер – о Лионеле Месси
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо рассказал, кто может остановить сборную Франции на чемпионате мира по футболу 2026 года.
«Есть только один человек, который может сотворить чудо и остановить Францию, – Лионель Месси. У него есть способность выиграть чемпионат мира», – сказал Жозе Моуриньо.
Сборная Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира встретится с командой Швейцарии. Матч состоится 12 июля в 04:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определился с планами в отношении украинского вратаря Андрея Лунина.
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