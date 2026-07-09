Жозе Моуриньо принял свое первое решение по поводу Андрея Лунина

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определился с планами в отношении украинского вратаря Андрея Лунина.

По информации испанских СМИ, наставник включил 26-летнего вратаря в список футболистов, которые начнут предсезонную подготовку вместе с основной командой.

Ожидается, что из-за отсутствия значительного числа игроков, получивших дополнительный отдых после международных турниров, в распоряжении Моуриньо на старте сборов будет лишь восемь футболистов: Лунин, Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас, Дин Хейсен и Франко Мастантуоно, а также Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга и Гонсало Гарсия.

Кроме того, в клубе останутся травмированные Эдер Милитао, Родриго и Ферлан Менди, которые продолжают восстановление после травм.

Остальные футболисты мадридского клуба получат отпуск в связи с участием в чемпионате мира 2026 года.