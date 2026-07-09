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  4. Жозе Моуриньо принял свое первое решение по поводу Андрея Лунина
Испания
09 июля 2026, 22:48 |
822
0

Жозе Моуриньо принял свое первое решение по поводу Андрея Лунина

Тренер возьмет вратаря на предсезонную подготовку

09 июля 2026, 22:48 |
822
0
Жозе Моуриньо принял свое первое решение по поводу Андрея Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определился с планами в отношении украинского вратаря Андрея Лунина.

По информации испанских СМИ, наставник включил 26-летнего вратаря в список футболистов, которые начнут предсезонную подготовку вместе с основной командой.

Ожидается, что из-за отсутствия значительного числа игроков, получивших дополнительный отдых после международных турниров, в распоряжении Моуриньо на старте сборов будет лишь восемь футболистов: Лунин, Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас, Дин Хейсен и Франко Мастантуоно, а также Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга и Гонсало Гарсия.

Кроме того, в клубе останутся травмированные Эдер Милитао, Родриго и Ферлан Менди, которые продолжают восстановление после травм.

Остальные футболисты мадридского клуба получат отпуск в связи с участием в чемпионате мира 2026 года.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу учебно-тренировочные сборы Жозе Моуриньо
Дмитрий Олийченко Источник: AS
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