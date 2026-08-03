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Сборная УКРАИНЫ
03 августа 2026, 01:32 |
136
0

Почему не вызвали? Мальдера шокировал известного украинского футболиста

Хлань был недоволен тем, что его не вызвали в сборную Украины на последние матчи

03 августа 2026, 01:32 |
136
0
Почему не вызвали? Мальдера шокировал известного украинского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань
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Вингер польского «Гурника» Максим Хлань прокомментировал решение тренерского штаба сборной Украины не вызывать его на июньские товарищеские матчи против Польши и Дании.

«Это было разочарованием. Я заслуживал вызова. Учитывая, что это был товарищеский матч, меня можно было проверить

Надеюсь, что у меня будет больше возможностей. Мне нужно показать тренеру сборной, что я заслуживаю вызова», – сказал Хлань.

В прошлом сезоне Хлань сыграл 31 матч за «Гурник», забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с польским клубом действует до конца июня следующего года.

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Максим Хлань сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Przeglad Sportowy
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