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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 23:46 | Обновлено 12 июля 2026, 00:56
1593
0

Костюк отказался от украинского нападающего Динамо

Герич перейдет в другой клуб

11 июля 2026, 23:46 | Обновлено 12 июля 2026, 00:56
1593
0
Костюк отказался от украинского нападающего Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Герич
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Футболист киевского «Динамо» Владислав Герич в ближайшее время перейдет в другой клуб.

Как отмечает источник, возможный переход в одесский «Черноморец», где он провел прошлый сезон, не является единственным вариантом. Интерес со стороны других команд также сохраняется, поэтому окончательное решение футболист примет в ближайшее время.

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк пока не рассчитывает на Герича в своей команде, из-за чего клуб и игрок ищут оптимальный вариант аренды.

В прошлом сезоне Первой лиги Украины Герич провел 23 матча за одесский «Черноморец», забив 8 голов и отдав 2 голевые передачи, что помогло «морякам» квалифицироваться в УПЛ.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Игорь Костюк трансферы УПЛ Владислав Герич
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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