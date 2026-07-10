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Лига Европы
10 июля 2026, 19:03 | Обновлено 10 июля 2026, 19:49
1650
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Капитан Клужа после игры с Динамо: «Они были безжалостными»

Александру Кипчу прокомментировал ничью против киевского клуба

10 июля 2026, 19:03 | Обновлено 10 июля 2026, 19:49
1650
2 Comments
Капитан Клужа после игры с Динамо: «Они были безжалостными»
ФК Университатя Клуж. Александру Кипчу
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Защитник и капитан румынского клуба «Университатя Клуж» Александру Кипчу прокомментировал ничью в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги Европы против киевского «Динамо» (0:0):

«Это отличный результат в матче против легендарной команды. Думаю, многие не верили, что мы сможем что-то сделать в этой игре, но вот мы это сделали. Это отличный результат для нашей истории — это второе участие после стольких лет в европейских турнирах, причем в турнире более высокого уровня, чем в прошлом году. Думаю, мы хорошо прорекламировали и румынский футбол. Сегодня на матче было много наших болельщиков, многие смотрели его по телевизору, но я бы сказал, что даже румыны, которые не обязательно болеют за «Университатя Клуж», наверное, почувствовали немного гордости за то, что мы устояли против сильной команды. Мне даже их капитан говорил, какую возможность мы упустили в первом тайме…

Что касается них, то я бы сказал, что мы очень, очень хорошо их изучили. Мы знали почти всех игроков их команды. Мы знали, что у них в составе есть игроки национальной сборной. Я имею в виду Шапаренко, Пономаренко, а также Волошина, который сыграл несколько матчей за национальную сборную. Их капитан также входит в состав национальной сборной, и мы знали, что у них очень высокий уровень мастерства, а в контратаках они безжалостны. Сегодня они несколько раз пощадили нас, но, в любом случае, и сегодня было видно, что когда мы теряли мяч, они сразу же добирались до наших ворот.

Мы знали, что придётся играть очень плотной командой и терпеть, но, как я уже говорил в раздевалке и как мы видели на чемпионате мира, такие команды, как Кабо-Верде и Парагвай… Думаю, разница между Парагваем и Германией больше, чем между нами и «Динамо» (Киев), но они защищались, выдержали и в итоге победили. Кабо-Верде не удержалось до конца, но всё равно показало себя с лучшей стороны. Думаю, это стало для нас ориентиром, и в ответном матче, на мой взгляд, у нас тоже есть шанс.

У нас, пожалуй, не было нашего лучшего игрока, Лукича, который, например, не уступает Пономаренко, ведь тот забивал голы даже на чемпионате мира. Нам его не хватало, думаю, он бы нам очень помог в таком двойном матче, и в то же время я бы сказал, что и Миканович, который был нашим основным правым защитником, не смог сыграть, и мы импровизировали с Югом, который тоже провел очень хороший матч. То есть у нас были определённые проблемы, а у них, на мой взгляд, был полный состав.

Многие говорили мне: «Боже, какая у вас фан-база!», особенно учитывая, что в нашей истории у нас не было результатов, то есть наша история сформирована ими больше, чем результатами, но мы стараемся, опираясь на то, что произошло в прошлом году — с Лигой конференций, теперь Лигой Европы, борьбой за чемпионство, — добавлять туда по кирпичику. Я считаю, что такие матчи помогают обрести ту стойкость, которая нужна, чтобы бороться там, и чтобы следующие поколения, дети, которые рождаются и которые сейчас играют в футбол в «Университате Клуж», также продолжали это наследие и достигали лучших результатов, чем мы».

Мы будем бороться и в Клуже, и я надеюсь, что мы побьем рекорд посещаемости. Если раньше было 25–26 000, надеюсь, что сейчас будет больше, потому что я считаю, что мы заслуживаем этого после такого результата, и с их поддержкой всё возможно, но, конечно, сохраняя сегодняшний подход — мы не будем бросаться в атаку как сумасшедшие, потому что знаем и свои слабые места. Мы должны сохранить этот баланс, и я верю, что мы его сохраним, ведь это наш стиль. Мы играем короткой, компактной командой и стараемся выжать максимум из того, что нам даёт футбол».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Университатя Клуж-Напока
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коректно,все по делу.Респект
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Вітаю Університатю з приходом в слідуючий раунд ,але з ПАОК ,буде їм дуже складно ,бо це не Динамо і таких помилок непробачать 
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