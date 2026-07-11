МОУРИНЬО: «Будет настоящим чудом, если эта команда не выиграет ЧМ-2026»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо высоко оценил игру сборной Франции на чемпионате мира-2026.

«С той игрой, которую Франция демонстрирует на этом чемпионате мира, будет настоящим чудом, если она не станет чемпионом», — сказал Жозе Моуриньо.

Сборная Франции в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 сумела победить команду Марокко со счётом 2:0 и в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определился с планами в отношении украинского вратаря Андрея Лунина.