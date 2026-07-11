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  4. МОУРИНЬО: «Будет настоящим чудом, если эта команда не выиграет ЧМ-2026»
Чемпионат мира
11 июля 2026, 19:46 |
1225
0

МОУРИНЬО: «Будет настоящим чудом, если эта команда не выиграет ЧМ-2026»

Тренер высоко оценил сборную Франции

11 июля 2026, 19:46 |
1225
0
МОУРИНЬО: «Будет настоящим чудом, если эта команда не выиграет ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо высоко оценил игру сборной Франции на чемпионате мира-2026.

«С той игрой, которую Франция демонстрирует на этом чемпионате мира, будет настоящим чудом, если она не станет чемпионом», — сказал Жозе Моуриньо.

Сборная Франции в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 сумела победить команду Марокко со счётом 2:0 и в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определился с планами в отношении украинского вратаря Андрея Лунина.

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Жозе Моуриньо сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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