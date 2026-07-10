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10 июля 2026, 16:03 |
1400
3

ОФИЦИАЛЬНО. Чигринский стал главным тренером кипрского клуба Красава

В команде уже есть два украинских футболиста

10 июля 2026, 16:03 |
1400
3 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Чигринский стал главным тренером кипрского клуба Красава
instagram.com/krasavafc
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Бывший центральный защитник сборной Украины, а также «Шахтера», «Барселоны» и ряда других клубов Дмитрий Чигринский начал самостоятельную тренерскую карьеру.

О назначении 39-летнего специалиста главным тренером объявил клуб элитного дивизиона чемпионата Кипра «Красава».

Контракт с Чигринским оформлен сроком на один сезон.

Ранее Чигринский работал ассистентом главного тренера в греческом «Арисе», а карьеру игрока завершил в начале 2025 года.

В составе «Красавы» уже играют два украинских футболиста – вратарь Юрий Авраменко и опорный полузащитник Дмитрий Мельниченко.

Напомним, «Красава» была основана россиянином Евгением Савиным в 2021 году. Изначально выступала в низших лигах российского футбола, но 31 мая 2022 года Савин объявил о переезде клуба на Кипр, где он выкупил местный клуб «Ипсонас» и фактически на его основе сделал «Красаву». По итогам сезона-2024/25 «Красава» вышла в элитный дивизион чемпионата Кипра, где и продолжает выступать по настоящий момент.

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Дмитрий Чигринский Красава Ипсонас назначение тренера чемпионат Кипра по футболу
Алексей Сливченко Источник: КраСава
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Комментарии 3
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Чигринський реально красава)))) 
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+3
Удачи,отцу Дмитрию!
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+2
Красава 
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