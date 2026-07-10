ОФИЦИАЛЬНО. Чигринский стал главным тренером кипрского клуба Красава

Бывший центральный защитник сборной Украины, а также «Шахтера», «Барселоны» и ряда других клубов Дмитрий Чигринский начал самостоятельную тренерскую карьеру.

О назначении 39-летнего специалиста главным тренером объявил клуб элитного дивизиона чемпионата Кипра «Красава».

Контракт с Чигринским оформлен сроком на один сезон.

Ранее Чигринский работал ассистентом главного тренера в греческом «Арисе», а карьеру игрока завершил в начале 2025 года.

В составе «Красавы» уже играют два украинских футболиста – вратарь Юрий Авраменко и опорный полузащитник Дмитрий Мельниченко.

Напомним, «Красава» была основана россиянином Евгением Савиным в 2021 году. Изначально выступала в низших лигах российского футбола, но 31 мая 2022 года Савин объявил о переезде клуба на Кипр, где он выкупил местный клуб «Ипсонас» и фактически на его основе сделал «Красаву». По итогам сезона-2024/25 «Красава» вышла в элитный дивизион чемпионата Кипра, где и продолжает выступать по настоящий момент.