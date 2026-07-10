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Чемпионат мира
10 июля 2026, 17:11 | Обновлено 10 июля 2026, 17:12
734
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Футбол всему виной. Известный политик призвал изгнать марокканцев из Европы

Герт Уилдерс недоволен поведением фанатов после поражений

10 июля 2026, 17:11 | Обновлено 10 июля 2026, 17:12
734
3 Comments
Футбол всему виной. Известный политик призвал изгнать марокканцев из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный нидерландский политик Герт Вилдерс на своей официальной странице в социальной сети Twitter отреагировал на массовые беспорядки по всей Европе, вызванные разъяренными болельщиками сборной Марокко после поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Франции (0:2):

«Беспорядки по всей Европе. Изгнать этих преступных бунтовщиков-марокканцев из Европы обратно в африканскую пустыню, вместе с их семьями.

Такое разнообразие – это смертельная болезнь, а принятие мультикультурного насилия – это предательство. Используйте любые необходимые средства, чтобы восстановить порядок».

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сборная Марокко по футболу сборная Франции по футболу беспорядки ЧМ-2026 по футболу Франция - Марокко
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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А ще б кацапів всіх повикидати з ЄС не завадило
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+2
я раую він прав...там де гуси там повсюди срач,насильство,ненаказанність.. наводьте порядок пока не пізно..
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+1
Абсолютно правильно
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0
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