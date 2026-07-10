Футбол всему виной. Известный политик призвал изгнать марокканцев из Европы

Известный нидерландский политик Герт Вилдерс на своей официальной странице в социальной сети Twitter отреагировал на массовые беспорядки по всей Европе, вызванные разъяренными болельщиками сборной Марокко после поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Франции (0:2):

«Беспорядки по всей Европе. Изгнать этих преступных бунтовщиков-марокканцев из Европы обратно в африканскую пустыню, вместе с их семьями.

Такое разнообразие – это смертельная болезнь, а принятие мультикультурного насилия – это предательство. Используйте любые необходимые средства, чтобы восстановить порядок».