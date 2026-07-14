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  4. Йожеф САБО: «У этой команды ничего нет, печальное зрелище, все плохо»
Лига Европы
14 июля 2026, 05:32 |
2340
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Йожеф САБО: «У этой команды ничего нет, печальное зрелище, все плохо»

Тренер раскритиковал «Динамо»

14 июля 2026, 05:32 |
2340
2 Comments
Йожеф САБО: «У этой команды ничего нет, печальное зрелище, все плохо»
УАФ. Йожеф Сабо
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Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо остался разочарован матчем первого раунда квалификации Лиги Европы с «Университате» (0:0).

«Эта румынская команда слабее Динамо, но у киевлян нет ничего. Каждая вторая передача — сплошной промах. Не понимаю, как собрали этих ребят. Я посмотрел первый тайм и половину второго, но это печальное зрелище. Плохие дела у Динамо. У них нет ни скорости, ни чего-либо другого», – сказал Сабо.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.

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Динамо Киев Лига Европы Йожеф Сабо Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
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Комментарии 2
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Дідо випий корвалол, все буде добре 
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+2
А где Саленко?
Снова не дорабатываете.
Например если постить через час периодичностью сначала Сабо потом Саленко, то тогда эффект будет сильнее разочарования. 
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