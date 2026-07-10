Артур Фери – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2026
10 июля на Уимблдонском турнире 2026 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.
Ориентировочно в 15:30 по Киеву на центральном корте встречу начнут Артур Фери (Великобритания, ATP 114) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).
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Это будет первое очное противостояние соперников.
Победитель поединка в финале встретится либо с Янником Синнером, либо с Новаком Джоковичем.
- Путь Фери к полуфиналу Уимблдона: Дамир Джумхур, Отто Виртенен, Зизу Бергс, Флавио Коболли, Григор Димитров
- Путь Зверева к полуфиналу Уимблдона: Александер Блокс, Валентен Ройе, Маркос Хирон, Иржи Легечка, Тейлор Фритц
Артур Фери – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
Сетка Уимблдона-2026. Решающие стадии
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