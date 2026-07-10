10 июля на Уимблдонском турнире 2026 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.

Ориентировочно в 15:30 по Киеву на центральном корте встречу начнут Артур Фери (Великобритания, ATP 114) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).

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Это будет первое очное противостояние соперников.

Победитель поединка в финале встретится либо с Янником Синнером, либо с Новаком Джоковичем.

Путь Фери к полуфиналу Уимблдона : Дамир Джумхур, Отто Виртенен, Зизу Бергс, Флавио Коболли, Григор Димитров

: Дамир Джумхур, Отто Виртенен, Зизу Бергс, Флавио Коболли, Григор Димитров Путь Зверева к полуфиналу Уимблдона: Александер Блокс, Валентен Ройе, Маркос Хирон, Иржи Легечка, Тейлор Фритц

Артур Фери – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

Сетка Уимблдона-2026. Решающие стадии

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