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Уимблдон
10 июля 2026, 14:06 | Обновлено 10 июля 2026, 14:10
54
0

Артур Фери – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2026

10 июля 2026, 14:06 | Обновлено 10 июля 2026, 14:10
54
0
Артур Фери – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Артур Фери и Александр Зверев
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10 июля на Уимблдонском турнире 2026 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.

Ориентировочно в 15:30 по Киеву на центральном корте встречу начнут Артур Фери (Великобритания, ATP 114) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).

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Это будет первое очное противостояние соперников.

Победитель поединка в финале встретится либо с Янником Синнером, либо с Новаком Джоковичем.

  • Путь Фери к полуфиналу Уимблдона: Дамир Джумхур, Отто Виртенен, Зизу Бергс, Флавио Коболли, Григор Димитров
  • Путь Зверева к полуфиналу Уимблдона: Александер Блокс, Валентен Ройе, Маркос Хирон, Иржи Легечка, Тейлор Фритц

Артур Фери – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция

Сетка Уимблдона-2026. Решающие стадии

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Артур Фери Александр Зверев смотреть онлайн Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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