Ушел в аренду. ЛНЗ отпустил перспективного вингера в Первую лигу Украины

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк подтвердил инсайд Sport.ua о переходе Ореста Лепского в клуб Первой лиги Украины на правах арендного соглашения.

– Куда и почему с радаров исчез Орест? Фанаты ожидали увидеть Лепского на собрании с первой командой, но потом появились слухи о возможной аренде молодого исполнителя.

– Орест тренируется с командой Первой лиги, где он будет выступать на правах аренды в следующем сезоне. Мы искали для игрока команду, где он может играть на профессиональном уровне, потому что понимали, что чемпионат U-21 будет неэффективным для его развития, – сказал Василий.

В сезоне 2025/26 Орест был настоящим лидером юношеской команды «фиолетовых» (U-19). В молодежном первенстве Орест провел 27 матчей, забив 12 голов и отдав 4 результативных передачи.

Контракт 20-летнего полузащитника с черкасским ЛНЗ остается в силе до 30 июня 2030 года. Летом 2025 года Орест Лепский перебрался в ЛНЗ из ровенского Вереса.