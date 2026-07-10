После 0:0 дома Динамо проходило дальше лишь в двух случаях из восьми

За время выступления в еврокубках «Динамо», разойдясь миром с соперниками в первом матче плей-офф на своем поле, сумело продолжить дальнейшую борьбу лишь в 6 случаях из 21 (28,6%). А конкретно при счете 0:0 - в 2-х из 8 (25,0%). В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2000/01 киевляне в повторном матче сыграли вничью 1:1 с сербской «Црвеной Звездой» и прошли дальше за счет гола, забитого в гостях. А во втором квалифайн-раунде ЛЧ-2022/23 обыграли на выезде турецкий «Фенербахче» - 2:1.

Что касается соперников динамовцев, то сыграв 0:0 в гостях с «Араратом» во втором круге квалификации Лиги конференции-2025/26, «Университатя» уступила дома армянам со счетом 1:2 и сошла с дистанции.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ