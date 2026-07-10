Футболисты Реала превзошли достижение Барселоны на чемпионатах мира
Игроки мадридского клуба суммарно забили рекордное количество голов для одной испанской команды
Мадридский Реал стал рекордсменом среди испанских команд по количеству голов в одном розыгрыше чемпионата мира, суммарно забитых их игроками.
Гол, забитый Килианом Мбаппе в ворота сборной Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026, стал 17-м для игроков «сливочных» на нынешнем мундиале.
Это стало улучшением предыдущего достижения Барселоны, которое держалось 32 года (16 голов на ЧМ-1994).
Испанские команды с наибольшим количеством голов в одном розыгрыше чемпионата мира, суммарно забитых их игроками
- 17 – Реал (2026)
- 16 – Барселона (1994)
Голы игроков Реала на ЧМ-2026 (17)
- 8 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 4 – Джуд Беллингем (Англия)
- 4 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
- 1 – Арда Гюллер (Турция)
Голы игроков Барселоны на ЧМ-1994 (16)
- 6 – Христо Стоичков (Болгария)
- 5 – Ромарио (Бразилия)
- 2 – Андони Гойкоэчеа (Испания)
- 1 – Чики Бегиристайн (Испания)
- 1 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 1 – Рональд Куман (Нидерланды)
17 - Los jugadores del @realmadrid han anotado 17 goles en la Copa del Mundo 2026, récord de un club español en una edición del torneo:— OptaJose (@OptaJose) July 10, 2026
17 - Real Madrid en Mundial 2026
16 - FC Barcelona en Mundial 1994
Especialistas pic.twitter.com/4hM3uh67Fx
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта уступила Линде в двух сетах и покинула травяной мейджор
Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата