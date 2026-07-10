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Чемпионат мира
10 июля 2026, 12:53 | Обновлено 10 июля 2026, 13:22
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Футболисты Реала превзошли достижение Барселоны на чемпионатах мира

Игроки мадридского клуба суммарно забили рекордное количество голов для одной испанской команды

10 июля 2026, 12:53 | Обновлено 10 июля 2026, 13:22
560
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Футболисты Реала превзошли достижение Барселоны на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Мадридский Реал стал рекордсменом среди испанских команд по количеству голов в одном розыгрыше чемпионата мира, суммарно забитых их игроками.

Гол, забитый Килианом Мбаппе в ворота сборной Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026, стал 17-м для игроков «сливочных» на нынешнем мундиале.

Это стало улучшением предыдущего достижения Барселоны, которое держалось 32 года (16 голов на ЧМ-1994).

Испанские команды с наибольшим количеством голов в одном розыгрыше чемпионата мира, суммарно забитых их игроками

  • 17 – Реал (2026)
  • 16 – Барселона (1994)

Голы игроков Реала на ЧМ-2026 (17)

  • 8 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 4 – Джуд Беллингем (Англия)
  • 4 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
  • 1 – Арда Гюллер (Турция)

Голы игроков Барселоны на ЧМ-1994 (16)

  • 6 – Христо Стоичков (Болгария)
  • 5 – Ромарио (Бразилия)
  • 2 – Андони Гойкоэчеа (Испания)
  • 1 – Чики Бегиристайн (Испания)
  • 1 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 1 – Рональд Куман (Нидерланды)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Вроде как бы игроков реала в испанской сборной нет, а реал рулит.
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Ну хоч десь Барсу перевершили)
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