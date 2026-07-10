Футболисты Реала превзошли достижение Барселоны на чемпионатах мира

Мадридский Реал стал рекордсменом среди испанских команд по количеству голов в одном розыгрыше чемпионата мира, суммарно забитых их игроками.

Гол, забитый Килианом Мбаппе в ворота сборной Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026, стал 17-м для игроков «сливочных» на нынешнем мундиале.

Это стало улучшением предыдущего достижения Барселоны, которое держалось 32 года (16 голов на ЧМ-1994).

Испанские команды с наибольшим количеством голов в одном розыгрыше чемпионата мира, суммарно забитых их игроками

17 – Реал (2026)

16 – Барселона (1994)

Голы игроков Реала на ЧМ-2026 (17)

8 – Килиан Мбаппе (Франция)

4 – Джуд Беллингем (Англия)

4 – Винисиус Жуниор (Бразилия)

1 – Арда Гюллер (Турция)

Голы игроков Барселоны на ЧМ-1994 (16)

6 – Христо Стоичков (Болгария)

5 – Ромарио (Бразилия)

2 – Андони Гойкоэчеа (Испания)

1 – Чики Бегиристайн (Испания)

1 – Пеп Гвардиола (Испания)

1 – Рональд Куман (Нидерланды)