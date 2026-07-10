Испания – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира 10 июля в 22:00 по Киеву
10 июля состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Бельгии.
Команды сыграют на арене Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде (город на юго-западе округа Лос-Анджелес), штат Калифорния (США).
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Стартовый свисток главного арбитра поединка – английского судьи Майкла Оливера – прозвучит в 22:00 по Киеву.
Сборная Испании за пять поединков на мундиале не пропустила ни одного гола: Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0).
Сборная Бельгии не без проблем выступает на этом мировом первенстве: Египет (1:1), Иран (0:0), Новая Зеландия (5:1), Сенегал (3:2, д.в.), США (4:1).
Главным тренером испанцев является Луис де ла Фуэнте, который в 2024 году привел команду к чемпионству на Евро. Бельгийцев тренирует Руди Гарсия.
Звездный вингер Фурии Рохи Ламин Ямаль выйдет на поле с первых минут. Противостоять ему в ворота будет один из лучших голкиперов современности Тибо Куртуа.
Победитель противостояния Испания – Бельгия в полуфинале ЧМ-2026 сыграет с командой Франции, которая днем ранее выбила Марокко (2:0).
Испания – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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