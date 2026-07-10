Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Испания
10.07.2026 22:00 - : -
Бельгия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
10 июля 2026, 12:23 | Обновлено 10 июля 2026, 12:24
73
0

Испания – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира 10 июля в 22:00 по Киеву

10 июля 2026, 12:23 | Обновлено 10 июля 2026, 12:24
73
0
Испания – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

10 июля состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Бельгии.

Команды сыграют на арене Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде (город на юго-западе округа Лос-Анджелес), штат Калифорния (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток главного арбитра поединка – английского судьи Майкла Оливера – прозвучит в 22:00 по Киеву.

Сборная Испании за пять поединков на мундиале не пропустила ни одного гола: Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0).

Сборная Бельгии не без проблем выступает на этом мировом первенстве: Египет (1:1), Иран (0:0), Новая Зеландия (5:1), Сенегал (3:2, д.в.), США (4:1).

Главным тренером испанцев является Луис де ла Фуэнте, который в 2024 году привел команду к чемпионству на Евро. Бельгийцев тренирует Руди Гарсия.

Звездный вингер Фурии Рохи Ламин Ямаль выйдет на поле с первых минут. Противостоять ему в ворота будет один из лучших голкиперов современности Тибо Куртуа.

Победитель противостояния Испания – Бельгия в полуфинале ЧМ-2026 сыграет с командой Франции, которая днем ранее выбила Марокко (2:0).

Испания – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Испания – Бельгия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Футболисты Реала превзошли достижение Барселоны на чемпионатах мира
Известный рэпер проиграл крупную ставку после вылета Бразилии с ЧМ
Испания – Бельгия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала чемпионата мира 2026
сборная Испании по футболу сборная Бельгии по футболу смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу Испания - Бельгия Ламин Ямаль Тибо Куртуа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич дал прогноз на матч чемпионата мира Испания – Бельгия
Футбол | 10 июля 2026, 10:18 0
Мирон Маркевич дал прогноз на матч чемпионата мира Испания – Бельгия
Мирон Маркевич дал прогноз на матч чемпионата мира Испания – Бельгия

Авторитетный специалист был однозначным в выборе победителя этого поединка

Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Теннис | 09 июля 2026, 20:10 128
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026

Марта уступила Линде в двух сетах и покинула травяной мейджор

Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Футбол | 10.07.2026, 01:02
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Футбол | 10.07.2026, 10:18
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Бокс | 10.07.2026, 06:32
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
08.07.2026, 08:45 1
Футбол
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 2
Футбол
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
08.07.2026, 16:50 64
Теннис
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
09.07.2026, 08:18 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
08.07.2026, 14:05 1
Футзал
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
08.07.2026, 10:18 37
Футбол
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Кличко принял непростое решение и уехал в чужую для себя страну
Кличко принял непростое решение и уехал в чужую для себя страну
08.07.2026, 09:02
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем